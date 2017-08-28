Kosova Milli Takımı aday kadrosu açıklandı

Kosova Milli Takımı Teknik Direktörü Albert Bunjaki, düzenlediği basın toplantısında, aday kadronun umut verici yaş grubundaki oyunculardan oluştuğunu belirtti.

Zorlu maçlara çıkacaklarını kaydeden Bunjaki, müsabakaların milli takım ve oyuncuları için önemli deneyim olacağını vurguladı.

Kosova, Türkiye'nin de bulunduğu I Grubu'nda 2 Eylül'de deplasmanda Hırvatistan, 5 Eylül'de ise sahasında Finlandiya ile karşılaşacak.

Grupta 1 puanı bulunan Kosova, 6. sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği'nde forma giyen Vedat Muric de milli takımın aday kadrosunda bulunuyor.

Aday kadroda yer alan isimler şunlar:

Kaleciler: Samir Ujkani (Cremonese), Adis Nurkovic (Flamurtari), Bledar Hajdini (Trepça 89)

Defans: Bajram Jashanica (Skenderbeu), Ardin Dallku (Vorskla), Amir Rrahmani (Dinamo Zagreb), Leart Paqarada (Sandhausen), Mergim Vojvoda (Mouscron), Benjamin Kololli (Laussane), Lirim Kastrati (Roma)

Orta saha: Enis Alushi (Nürnberg), Hekuran Kryeziu (Luzern), Besar Musolli (Kukesi), Valon Berisha (Salzburg), Milot Rashica (Vitesse), Bernard Berisha (Akhmat Grozny), Besar Halimi (Brondby), Arber Zeneli (Heerenveen), Donis Avdijaj (Schalke 04)

Forvet: Erton Fejzullahu (Kalmar), Atdhe Nuhiu (Sheffield Wednesday), Vedat Muric (Gençlerbirliği)