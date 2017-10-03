Kosova'nın aday kadrosu açıklandı

Kosova Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Ukrayna ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Kosova'nın teknik direktörü Albert Bunjaki tarafından belirlenen 23 kişilik aday kadroya Gençlerbirliği'nden Vedat Muric de davet edildi.

Başkent Priştine'de basın toplantısı düzenleyen Bunjaki, karşılaşacakları her iki takımın da grup liderliği mücadelesi verdiğini ve zorlu maçlara çıkacaklarını belirtti.

Kosova'nın başında Dünya Kupası Elemeleri'nde iki maça çıkmasının ardından görevinden istifa edeceğini hatırlatan Kosovalı teknik adam, takımının göstereceği performansla Ukrayna ve İzlanda'yı şaşırtabileceğini söyledi.

Türkiye'nin de bulunduğu 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 1 puanla son sırada yer alan Kosova, 6 Ekim'de evinde Ukrayna, 9 Ekim'de ise deplasmanda İzlanda ile mücadele edecek.

Aday kadroda yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Samir Ujkani (Cremonese), Visar Bekaj (Prishtina), Bledar Hajdini (Trepça 89)

Defans: Alban Pnishi (Grasshopper), Amir Rrahmani (Dinamo Zagreb), Bajram Jashanica (Skenderbeu), Mergim Vojvoda (Mouscron), Fidan Aliti (Skenderbeu), Lirim Kastrati (Roma), Ardin Dallku (Vorskla Poltava), Leart Paqarada (Sandhausen)

Orta saha: Hekuran Kryeziu (Luzern), Besar Musolli (Kukesi), Bernard Berisha (Akhmat), Besar Halimi (Brondby), Valon Berisha (Salzburg), Flamur Kastrati (Sandefjord), Donis Avdiaj (Schalke 04), Milot Rashica (Vittese), Bersant Celina (Ipswich Town)

Forvet: Elbasan Rashani (Odds), Atdhe Nuhiu (Sheffield Wendesday), Vedat Muric (Gençlerbirliği)