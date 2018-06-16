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16.06.2018 - 11:45 | | MOSKOVA (AA)

Kosta Rika ile Sırbistan ilk kez

2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda yer alan Kosta Rika ile Sırbistan, yarın tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Kosta Rika ile Sırbistan ilk kez
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Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yer alan Kosta Rika ile Sırbistan, yarın tarihlerinde ilk kez karşılaşacak.

İki takım daha önce hazırlık maçı da dahil olmak üzere hiç karşı karşıya gelmemişti.

E Grubu'nun ilk karşılaşması olan Kosta Rika-Sırbistan mücadelesi, Samara şehrindeki Samara Arena'da oynanacak ve saat 15.00'te başlayacak.

Kosta Rika ve Sırbistan'ın bulunduğu E Grubu'nda turnuvanın güçlü şampiyonluk adaylarından Brezilya'nın yanı sıra İsviçre de yer alıyor.

Kosta Rika 5. kez

Dünya Kupası'nda Kosta Rika, Rusya'nın ev sahipliği yaptığı turnuva ile birlikte 5. Dünya Kupası heyecanını yaşayacak.

FIFA dünya sıralamasında 25. basamakta bulunan Kosta Rika, geçmişte katıldığı 4 Dünya Kupası'nda 15 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 5 galibiyet alan Kosta Rika, 4 beraberlik yaşarken, 6 kez de sahadan mağlup ayrıldı. 17 gol atan Orta Amerika ekibi, kalesinde ise 23 gol gördü.

Kosta Rika'nın en büyük başarısı çeyrek final

Kosta Rika, Dünya Kupası'ndaki en büyük başarısını bir önceki turnuva olan Brezilya 2014'te elde etti.

İtalya, İngiltere ve Uruguay'ın bulunduğu D Grubu'nda hiç şans verilmeyen Kosta Rika, grubu 7 puanla lider tamamlayarak büyük bir sürprize imza attı.

Uruguay'ı 3-1 ve İtalya'yı 1-0 mağlup eden Kosta Rika, İngiltere ile golsüz berabere kalarak grubu yenilgisiz lider bitirdi ve son 16 turuna kaldı. Bu turda da penaltılarla Yunanistan'ı eleyen Orta Amerika ekibi, çeyrek finalde ise penaltılarla Hollanda'ya elendi.

Sırbistan'ın kupa geçmişi

FIFA dünya sıralamasında 35. basamakta bulunan Sırbistan, eski Yugoslavya'nın katıldıkları ile birlikte toplam 12. turnuvasını yaşayacak.

Sırbistan, oynadığı 43 maçta, 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 64 gol atan Sırbistan, kalesinde 59 gol gördü.

Sırbistan, Yugoslavya olarak 9, Sırbistan-Karadağ olarak 1 ve Sırbistan olarak 1 turnuvaya katıldı.

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