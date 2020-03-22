Kovıd-19 potayı salladı

ÜMİT AVCI



Alınan bilgilere göre çok büyük olasılıkla 28 Şubat’ta, İspanya’da Valencia ile Euroleague mücadelesinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe Beko’da bazı oyunculara virüsün bu maçta bulaştığı ve ilk testlerin pozitif çıkması sonucu detaylı taramalara geçildiği öğrenildi. Fenerbahçe Kulübü’nün test sonuçları netleştikten sonra açıklama yapacağı belirtildi.

Genel durumları iyi

Oyuncuların genel durumlarının iyi olduğu ve tüm ekipten evlerinde kalmalarının istendiği ifade edildi. Sarı-lacivertli kulübün maçlarını oynadığı Ülker Spor ve Etkinlik Spor Salonu’nun da 14 gün süreyle kapatıldığı, detaylı bir dezenfekte çalışmasına tabi tutulacağı aktarıldı. Salon çalışanlarına da karantina kuralına uyarak evlerinde kalmaları talimatı verildi.

Avrupa’da oynadılar

Koronavirüs vakasının ortaya çıkmasının ardından neredeyse tüm Avrupa Kupaları’nda maçlara devam edilmesi gözlerin bu kupalarda mücadele eden takımlara da çevrilmesine neden oldu.

Şubat sonu ve Mart başında Fenerbahçe Beko dışında, Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta, TOFAŞ, Darüşşafaka Tekfen, Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji takımları da yurtdışına giderek, Avrupa maçları oynadı. Daha sonra bu takımların ligde de maçlar oynaması nedeniyle, kontrollerin ve karantina tedbirlerinin tüm takımları kapsayacağı aktarıldı.

Rakipler panikte!

Fenerbahçe Beko’nun Valencia deplasmanının ardından karşılaştığı tüm takımlarda da korona kontrolleri başladı. Euroleague’de Kızılyıldız, ligde de Meksa Yatırım Afyon, Beşiktaş Sompo Sigorta ve TOFAŞ takımlarıyla karşılaşan sarı-lacivertli ekibin rakipleri de tüm ekibe test yaptırmak için çalışmalara başladı. TOFAŞ’ta genel menajer Tolga Öngören, “Herhangi bir belirtisi olan basketbolcumuz yok. Bütün önlemlerimizi aldık, bekliyoruz” dedi. Beşiktaş Kulübü ise yapılan ilk testlerin negatif çıktığını bildirdi.





