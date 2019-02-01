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01.02.2019 - 13:28 | | AA

Kristaps Porzingis, takasla Dallas'ta!

NBA'de 7 oyuncunun takım değiştirdiği takasta Letonyalı Kristaps Porzingis, New York Knicks'ten Dallas Mavericks'e transfer oldu.

Kristaps Porzingis, takasla Dallas'ta!
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NBA'den yapılan açıklamaya göre, iki takım arasında onaylanan takasın ardından Kristaps Porzingis, Tim Hardaway, Trey Burke ve Courtney Lee Dallas Mavericks'e geçerken, Dennis Smith, DeAndre Jordan, Wesley Matthews ve gelecek sezonlara ait iki adet 1. tur draft hakkı ise New York Knicks'in oldu.

Dizindeki sakatlık nedeniyle uzun süredir parkelerden uzak kalan ve takasın en dikkat çeken oyuncusu olan 23 yaşındaki Porzingis, kariyerinde 17,8 sayı ve 7,1 ribaunt ortalaması yakaladı.

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