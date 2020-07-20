Kritik galibiyetler Konyaspor'u ligde tuttu

SÃ¼per Lig'de son iki karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda hem ÅŸampiyon Medipol BaÅŸakÅŸehir'i hem de lig ikincisi Trabzonspor'u 4-3 yenerek kÃ¼mede kalmayÄ± garantileyen Ä°ttifak Holding Konyaspor'un kulÃ¼p basÄ±n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ GÃ¼ven Ã–ten, "Konyaspor, hem ligin birincisini hem de ikincisini Ã¼st Ã¼ste iki hafta hakkÄ±yla yenerek SÃ¼per Lig'deki yerini ispatlamÄ±ÅŸ oldu." dedi.

Lige verilen aranÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼ÅŸme hattÄ±nda gel-gitler yaÅŸayan ve riskli maÃ§larÄ±n Ã§oÄŸunda istenen performansÄ± gÃ¶steremeyen BÃ¼lent Korkmaz yÃ¶netimindeki Konyaspor, Ã¶zellikle Medipol BaÅŸakÅŸehir ve Trabzonspor karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nda gÃ¶sterdiÄŸi performansla bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni topladÄ±.

YeÅŸil-beyazlÄ± takÄ±m, bu karÅŸÄ±laÅŸmalarda aldÄ±ÄŸÄ± sonuÃ§larla aynÄ± zamanda ligin zirvesindeki yarÄ±ÅŸÄ± ÅŸekillendirirken, kazandÄ±ÄŸÄ± 6 puanla bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼cadelenin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸme hattÄ±ndan uzaklaÅŸarak, derin bir "oh" Ã§ekti.

Konya ekibi, 31 haftalÄ±k sÃ¼reÃ§te atÄ±lan 26 gole karÅŸÄ±lÄ±k son iki haftada rakip aÄŸlarÄ± 8 kez havalandÄ±rarak gol yollarÄ±ndaki sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± bir nebze olsun hafifletti.

Konyaspor KulÃ¼bÃ¼ BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ GÃ¼ven Ã–ten, AA muhabirine, takÄ±mÄ±nÄ±n SÃ¼per Lig'de kalmak iÃ§in son haftalarda gÃ¶sterdiÄŸi Ã¼stÃ¼n mÃ¼cadelesini anlattÄ±.

TakÄ±ma ve teknik heyete her zaman inandÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Ã–ten, "Niyetimiz halis, akÄ±betimiz hayÄ±r olacak dedik, oldu ÅŸÃ¼kÃ¼r. KÃ¶tÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nmedik. KopmadÄ±k. Bu da birilerine kapak olsun. Bu sene hep sÃ¶ylediÄŸimiz gibi sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±, zorlu ve haksÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maÃ§larÄ±mÄ±z oldu. Ama biz yÃ¶netim olarak, baÅŸta Hilmi Kulluk baÅŸkanÄ±mÄ±z olmak Ã¼zere hiÃ§bir zaman inancÄ±mÄ±zÄ± kaybetmedik." diye konuÅŸtu.

"Konyaspor'un her zaman hakkÄ± SÃ¼per Lig'dir"

TakÄ±m olarak hiÃ§bir zaman pes etmediklerini, her zaman mÃ¼cadelenin peÅŸinde koÅŸtuklarÄ±nÄ±, futbolcu ve teknik ekibe gÃ¼vendiklerini vurgulayan Ã–ten, "YÃ¶netim olarak Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸen vazifelerimizi sonuna kadar yerine getirdik. FutbolcularÄ±mÄ±z ve teknik ekibimiz de gerekeni son haftaya bile kalmadan, hakkÄ±yla yerine getirdi. Konyaspor, hem ligin birincisini hem de ikincisini Ã¼st Ã¼ste iki hafta hakkÄ±yla yenerek SÃ¼per Lig'deki yerini ispatlamÄ±ÅŸ oldu. Bu, Ã§ok Ã¶nemli bir baÅŸarÄ±dÄ±r. Belki bu sene taraftarlarÄ±mÄ±zÄ± Ã¼zen maÃ§larÄ±mÄ±z oldu. SÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± dÃ¶nemler yaÅŸadÄ±k. Ama bizler de Ã§ok bÃ¼yÃ¼k haksÄ±zlÄ±klara uÄŸradÄ±k. Bunun yanÄ± sÄ±ra hoca deÄŸiÅŸikliÄŸi, gol yollarÄ±ndaki sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±mÄ±z... Ama sonuÃ§ta Konyaspor'un her zaman hakkÄ± SÃ¼per Lig'dir." ifadelerini kullandÄ±.

"SÃ¼per Lig'de bu ÅŸekilde kalabilmek kolay deÄŸildi"

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SÃ¼per Lig'de kalma yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± son haftaya kalmadan hakkÄ±yla kazandÄ±klarÄ±nÄ± belirten Ã–ten, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"SonuÃ§ta tabii Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z, sevindiÄŸimiz haftalar oldu. TaraftarlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¶nemler de oldu. Ama inanÃ§ her ÅŸeyin baÅŸÄ±dÄ±r. Ä°nandÄ±nÄ±z mÄ±, her ÅŸey deÄŸiÅŸir. BaÅŸkanÄ±nÄ±z inanÄ±rsa arkasÄ±ndan bÃ¼tÃ¼n ekip o ÅŸekilde gelecektir. Biz de inandÄ±k ve baÅŸardÄ±k. Konyaspor olarak ligde kalacaÄŸÄ±mÄ±za inandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in bu galibiyetleri aldÄ±k. Bu gÃ¼zel galibiyetleri taraftarlarÄ±mÄ±za armaÄŸan ediyoruz. UmarÄ±z bu galibiyetler ve ligde kalma azmimiz bunlarÄ±n telafisi olur. SÃ¼per Lig'de bu ÅŸekilde kalabilmek kolay deÄŸildi. Son haftalarda fikstÃ¼rÃ¼mÃ¼z de malum Ã§ok zordu. HiÃ§ kimse belki bÃ¶yle bir ÅŸey beklemiyordu. Hele hele son iki maÃ§ta bÃ¶yle bir sonucu 3-3'ten 4-3'Ã¼ hiÃ§ kimse beklemezken, inanÃ§ ve azmin neleri yapabileceÄŸini gÃ¶sterdik."

Son iki maÃ§Ä±n her ÅŸeyi belirlediÄŸini aktaran Ã–ten, "Belki kimse son iki maÃ§ta bizden bu sonuÃ§larÄ± beklemiyordu. Hatta son maÃ§Ä±mÄ±z olan Aytemiz Alanyaspor maÃ§Ä± ya da farklÄ± hesaplar yapÄ±lÄ±yordu ancak Konyaspor son iki hafta ÅŸahlanÄ±ÅŸa geÃ§ti." diye konuÅŸtu.

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