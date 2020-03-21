Kriz büyüyor! Formula 1'de ilk kez...

Tüm spor branşlarına darbe vuran koronavirüs, yarışları sıkıntıya sokmaya devam ediyor. Bahreyn, Avustralya ve Vietnam’dan sonra yeni iptaller gelirken, ilk yarışın 7 Haziran’da Azerbaycan’da olması hedefleniyor

Formula 1’de koronavirüs krizi büyüyor. Tüm spor branşlarını etkileyen virüs, Formula 1 yarışlarına da darbe vuruyor. Virüsün dalga dalga yayılmasıyla Bahreyn, Avustralya ve Vietnam etapları koşulamamıştı.

Son olarak Monaco GP’sine de iptal kararı geldi. Sebep olarak erteleme sonrası bazı prosedürlerin hayata geçirilemeyeceği ve bu nedenle iptal kararının uygun olduğu bildirildi. Monaco Otomobil Kulübünden yapılan açıklamada da, bu sene 78. kez koşulması planlanan yarış, salgının sebep olduğu belirsizlik ortamı ve lojistik güçlüklerden dolayı iptal edildi.



1954’ten sonra ilk kez böylesi bir durum yaşanırken, Hollanda ve İspanya yarışları da erteleniyor. Sponsorluk anlaşmaları ve ülkelerle yapılan yayın geliri sözleşmeleri nedeniyle organizasyon 8 ayda bitirilmek zorunda. Ancak haziran ayına kadar yeni bir yarışın yapılması zor gözüküyor. Araştırmalara göre dünya çapında güvenli bir ortam oluştuğu takdirde sezonun 7 Haziran’da Azerbaycan Grand Prix’si ile başlayacağı ve ertelenen yarışların takvime sıkıştırılacağı ihtimali üzerinde duruluyor.



Resmen ara verildi

2020 Formula 1 sezonunun ciddi anlamda sıralama sıkıntıları yaratacağı aktarıldı. Şu ana kadar tam 5 yarış ertelenirken, 1’i de iptal edildi. Şu anda sezonun tamamının iptali söz konusu olmasa da Renault, Mercedes ve Ferrari gibi markalar şu anda Formula 1 yarışları için çalışmalara resmen ara verdiklerini ve gidişata göre bir plan belirleyeceklerini açıkladı.

ManU’dan 1 milyon sterlin

Premier Lig takımlarından Manchester United, kalan maçların seyircisiz oynanması veya iptal olması durumunda maç günü ve diğer geçici çalışanlarının maaşlarını ödeyecek. Yapılan açıklamada, finansal belirsizliğin azaltılmak istendiği belirtildi. 3 binden fazla geçici çalışanı olan Manchester United, bu dönemde yaklaşık 1 milyon sterlin ödeme yapacak.

NBA’de sıkıntı artıyor

Koronavirüs salgını ABD’de derinden hissedilirken testleri pozitif çıkan sporcu sayısı artıyor. Kevin Durant’le şoke olan NBA hayranları vaka sayısının 14’e çıkmasıyla daha da sarsıldı.

Buna göre sırasıyla Kevin Durant, Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Marcus Smart, Christian Wood, ismi açıklanmayan 3 Brooklyn Netsli ve yine isimleri belirsiz 2 LA Lakers oyuncusunda koronavirüs bulunuyor. Ayrıca son olarak Furkan Korkmaz’ın oynadığı NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers’ta, 3 kişide koronavirüs tespit edildi. Bu arada NBA yönetimi de takımlara talimat vererek, antrenman tesislerinin dışarıya kapatılmasını istedi.

İtalya’da Juve isyanı

Avrupa ve dünya genelinde koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan İtalya’da yeni bir kriz başladı.

OHAL ilan edilmesine karşın Juventus’un yıldızları Higuain, Bentancur, Pjanic ve Khedira’nın özel işleri nedeniyle ülkeden ayrılması tepki yarattı. Juventus’un izniyle özel uçaklarla ülkelerine giden futbolcuların testlerinin negatif olduğu bildirildi.

Hatta Higuain’in Arjantin’deki annesinin çok hasta olduğu ve yanında olmak için böyle bir riski göze aldığı aktarıldı.

Diğer futbolcular da ailelerinin yanında olmak için gitmek istedi.

Ancak İtalya’da şu anda çok sıkıntı yaşayan insanlar, böyle bir durumda bu şekilde rahat davranılmasına tepki gösterdi. Ölümlerin arttığı dönemde Juventus’un bu hareketleri herkesi kızdırdı.

Paris Saint-Germain'de Korona Virüs Arası Devam Ediyor