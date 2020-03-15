Kriz kapıda! Koronavirüs...

CELAL UMUT EREN

Koronavirüsün ekonomik etkileri gün geçtikçe daha çok ortaya çıkıyor. NBA ve Premier Lig gibi dev organizasyonlarında yaşanan büyük sekmeler bütçeleri zorluyor. Ada’da 750 milyon sterlini bulabilecek bir zarar olacağı öngörülüyor. Çin ve Uzakdoğu’da forma satışlarının düşmesiyle de 1 milyar euroluk kayıp belirtiliyor

Dünyayı ciddi anlamda etkileyen Koronavirüs, spor organizasyonları çıkmaza sürüklüyor. Futbol ve basketbol başta olmak üzere tüm spor organizasyonları bir bir erteleniyor, iptal ediliyor ya da seyircisiz oynanıyor.

Bu durum maç günü gelirlerinden, reklam gelirlerine yayın anlaşmalarından forma satışlarına kadar birçok faktörü olumsuz etkiliyor. Dünyanın iki büyük turnuvası; NBA ve Premier Lig, bu durumdan en fazla zarar gören organizasyonlar oluyor.

Times’ın haberinde Premier Lig yönetimi ve İngiltere Futbol Federasyonu tarafından yapılan toplantıda; erteleme kararının yerine tamamen bu sezonun iptal edilmesi durumu gündeme gelirse; 750 milyon sterlini bulan bir zarar olacağı belirtildi.



Gelirler düşüyor

Aynı şekilde şu anda askıya alınan dünyanın en önemli basketbol ligi NBA’de de reklam kayıplarının öngörüldüğü ve 100 milyon doları aşacak bir kayıpla karşı karşıya kalınabileceği ifade edildi. NBA’de bazı kulüpler maç günü gelirlerin düşecek olmasına rağmen kulüp çalışanlarının maaşları, maç günü çalışan görevlilerinin paralarının ödeneceğini duyurdu. Bununla beraber NBA yıldızlarının bağışlara başladığı ve şimdiden 100 bin dolar civarında bağış toplanması hedefleniyor.

Fransa ve İspanya gibi ülkelerde de ekonomik zararlar dikkat çekiyor. İspanya’da Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo kulüpleri uyararak ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalabileceklerini belirtti.



Her yerde kayıp

700 milyon euroya yakın bir kaybın olması öngörülüyor. Fransa’da da benzer şekilde O.Lyon Başkanı Michel Aulas, ‘Beyaz Sezon’ önerisinde bulunarak, bu sezonun lig şampiyonu ya da küme düşmeden bitirilmesini talep etti. Çünkü eğer maçlar hiç oynanamaz ya da seyircisiz devam ederse, takımların maç günü gelirlerinin maç başına 25 milyon euro düşeceği ve bunun 250 milyon euroyu aşan bir zarar oluşturacağı kaydedildi. Öte yandan, ünlü spor giyim firması ADIDAS da açıklama yaparak; Uzakdoğu ve Çin’deki sıkıntılar nedeniyle 2020’nin ilk çeyreğinde 1 milyar euroluk bir kayıp olduğunu aktardı.

Liverpool şampiyon

Koronavirüsten en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere’de Premier Lig’in bitirilmesi talep ediliyor. Ligde 20 kulüp aynı konuda görüş bildiriyor. Şu anda 29. hafta itibariyle 82 puanla lider olan Liverpool, 57 puanlı en yakın rakibi Manchester City’nin 23 puan önünde duruyor.

Bu nedenle Kırmızılara şampiyonluğun verilmesi isteniyor. Kulüpler bu konuda hemfikir olurken, insan sağlığının riske edilmemesi için böyle bir karar alınmasının doğru olduğu kaydediliyor. En son 1990 yılında şampiyonluğu olan ve Premier Lig formatında hiç zirveye çıkamayan Kırmızılar, tarihe geçecek bir şekilde kupayı elde edecek.

İtalya’da sorun artıyor

Avrupa’da koronavirüsü en fazla hisseden ülke olan İtalya’da futbol ve spor branşları etkileniyor. Avrupa’nın 5 büyük liginden biri olan Serie A’da sezonun nasıl tamamlanacağı merak konusu oluyor.

Buna göre; Serie A yönetimi ve kulüpler arasında yapılan görüşmelerde; ‘play-off ve play-out’ sisteminin kabul edilmediği aktarıldı. Ekonomik olarak ciddi sıkıntılar yaşayan kulüpler; sezonun tamamlanmasını umuyor.

Öte yandan; Lazio, 1 hafta daha antrenmanları erteledi ve oyuncuların evde kalmasını istedi. Fiorentina’da da hızlı yayılan virüs; toplamda 4 futbolcuyu etkiledi. Bir süredir sportif faaliyetlerini durduran Inter, çalışmalarını yapmıyor. Milan’da da oyuncular evden çıkmıyor. Juventus’ta ise başta Ronaldo olmak üzere futbolcuların durumu bekleniyor, herkes evinde çalışmaya özen gösteriyor.

CSKA’dan uyarı

Basketbolda da koronavirüs etkileri tartışılıyor. Özellikle THY Euroleague’in ertelenme kararının ekonomik kayıpları göz önünde tutuluyor. CSKA Moskova’nın başkanı Andrey Vatutin, yaptığı açıklamada; “Bunun bir benzeri yok ve mücbir bir sebepten bahsediyoruz. Zaten şu ana kadar sezon iptal edilmedi, sadece askıya alındı. Bu durum sadece biletler ve diğer gelirlerle ilgili değil. Eğer sezon erken bitirilir ya da uzun süre askıda kalırsa reklamlar ve televizyon giderleri de etkilenir. Sponsorlara karşı da yükümlülüklerimizi yerine getiremeyiz. Bu büyük bir sorun ve üzerine düşünülmeli” dedi.

Alkışlanan bağışlar

Koronavirüs sonrası sporcular ve kulüplerden bağışlar geliyor. NBA’in yıldız isimlerinden Stephen Curry ve takım arkadaşları; kulüp çalışanlarının erteleme sürecinde zarar görmemeleri için 1 milyon dolarlık bağış yapma kararı aldı. Premier Lig’de de başta Manchester City olmak üzere kulüpler statlarda maç günü için hazırlanan yemeklerin ziyan olmaması için hayır kurumlarına ve evsizlere dağıtmaya başladı.

EURO 2020 Aralık ayında

Koronavirüs nedeniyle hem EURO 2020 hem de Avrupa’daki tüm turnuvalar ciddi bir tehlike altına girdi. Avrupa’nın dört bir yanında ligler ertelenirken UEFA’dan bir hamle geliyor. Telegraph’ın haberine göre; UEFA, EURO 2020’yi yaz aylarında değil aralık ayında oynatmayı düşünüyor.Koronavirüs nedeniyle hem EURO 2020 hem de Avrupa’daki tüm turnuvalar ciddi bir tehlike altına girdi. Avrupa’nın dört bir yanında ligler ertelenirken UEFA’dan bir hamle geliyor. Telegraph’ın haberine göre; UEFA, EURO 2020’yi yaz aylarında değil aralık ayında oynatmayı düşünüyor.Böylecek Avrupa’nın tüm liglerinin fikstürü de 2020-21 sezonunda yaz aylarına sarkacak, UEFA buna göre bir takvim açıklayacak. Bu sezon ertelenen ligler de fikstürünü rahatlıkla haziran ayına sarkıtabilecek.

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