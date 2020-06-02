Kriz Linnes ile Emre Akbaba'ya fırsat oldu!

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray’da pandemi sadece kriz değil aynı zamanda fırsat anlamına da geldi.

Sarı-kırmızılı takımda Linnes ve Emre Akbaba gibi, fiziksel durumları nedeniyle kulübede kalan futbolcular yaşanan bu süreci iyi değerlendirdi. Sezonun ilk yarısında forma giyemeyen ve ikinci devre şans bulan her iki futbolcu, fiziksel olarak handikaplar yaşamış ve kulübeye çekilmişti. Takım arkadaşlarından çok geride olan Linnes ve Emre, teknik direktör Fatih Terim’in A planında yer almıyordu.



Ancak pandemi döneminde şartlar değişti. Fiziksel olarak herkes aynı seviye indi. Bu durum Linnes ve Emre Akbaba için şans olarak görüldü. Antrenmanlarda yüksek performans sergileyen iki oyuncu, kalan 8 haftada artık takım için kritik isim haline geldi. Linnes ve Emre Akbaba’nın iyi duruma gelmesi, forma rekabeti açısından da teknik heyetin elini güçlendirdi.



Mariano ve Belhanda’nın bu durumdan olumlu etkileneceği öngörülüyor. Sarı-kırmızılılarda forma rekabetinden en fazla memnun olacak isim ise teknik direktör Fatih Terim...

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