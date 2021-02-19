Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYeni Malatyaspor Haberleri Kubilay Kanatsızkuş taraftar hasreti çekiyor
19.02.2021 - 21:50 | | AA

Kubilay Kanatsızkuş taraftar hasreti çekiyor

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı maçlar seyircisiz oynandığı için taraftar hasreti çektiklerini belirtti.

Kubilay Kanatsızkuş taraftar hasreti çekiyor
ABONE OL

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı maçlar seyircisiz oynandığı için taraftar hasreti çektiklerini belirtti.

Kubilay Kanatsızkuş, Yeni Malatyaspor TV'ye yaptığı açıklamada, Malatya'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

En büyük hayalinin A Milli Takım forması giymek olduğunu söyleyen Kanatsızkuş, şu ifadeleri kullandı: 

"Yeni Malatyaspor'da başarılı olmak istiyorum. Takım olarak yukarılara oynamak istiyoruz. Profesyonel olduktan sonra Avrupa'ya gitmek gibi bir hayalim vardı, inşallah bunu gerçekleştiririm. Takımın geneliyle iyi anlaşıyorum. Takımın en çalışkanı yaşına rağmen Umut Bulut ve fitnessten çıkmayan Eray İşcen olabilir. Pandemiden dolayı taraftar hasreti çekiyoruz. Umarım en kısa sürede pandemi biter taraftarımızla buluşuruz, onlarla birlikte başarıdan başarıya koşarız. İstediğimiz yerde ligi bitirmeyi umut ediyorum."

Kubilay Kanatsızkuş taraftar hasreti çekiyor

    Nevzat Dindar'dan Mostafa Muhammed açıklaması!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Adana Demirspor - Altay: 1-2
      Adana Demirspor - Altay: 1-2
    2. Kubilay Kanatsızkuş taraftar hasreti çekiyor
      Kubilay Kanatsızkuş taraftar hasreti çekiyor
    3. Avcı şaşırdı! 'İnanın farkında değilim'
      Avcı şaşırdı! 'İnanın farkında değilim'
    4. Kocaman patladı!
      Kocaman patladı!
    5. Ağaoğlu: "F.Bahçe maçına aynı ciddiyetle çıkacağız"
      Ağaoğlu: "F.Bahçe maçına aynı ciddiyetle çıkacağız"
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Kağan Moradaoğlu'ndan Uğurcan Çakır itirafı!

    Son dakika - Kağan Moradaoğlu'ndan Uğurcan Çakır itirafı!

    Son dakika - Galatasaray'a yeni 'Mostafa Mohamed'! 18 maçta 4 gol 10 asist..

    Son dakika - Galatasaray'a yeni 'Mostafa Mohamed'! 18 maçta 4 gol 10 asist..

    Fenerbahçe Beko - Alba Berlin: 89-84

    Fenerbahçe Beko - Alba Berlin: 89-84

    Son dakika - Çaykur Rizespor, Dusan Jovancic'i kiralık gönderdi!

    Son dakika - Çaykur Rizespor, Dusan Jovancic'i kiralık gönderdi!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet