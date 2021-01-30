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30.01.2021 - 09:06 |

Kudryashov Podolski'den özür diledi

Antalyasporlu Kudryashov verdiği röportajda takım arkadaşı Lukas Podolski hakkında söylediği 'tembel' kelimesi nedeniyle özür mesajı yayınladı.

Kudryashov Podolski'den özür diledi
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Antalyasporlu Fedor Kudryashov, verdiği röportajda takım arkadaşı Lukas Podolski için kullandığı 'tembel' ifadesi için özür mesajı yayınladı.

Rus futbolcu mesajında Lukas Podolski ve kullandığı ifadeden rahatsız olan herkesten özür dilediğini açıkladı. Kudryashov kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Röportajdaki ifadelerim için Lukas Podolski'den özür dilerim, Rusça'da birinin içinde güçlü potansiyelini ve kaynağını gördüğümüzde sevgiyle 'tembel' deriz. Bu ifademden rahatsız olan herkese özürlerimi iletiyorum"

Kudryashov Podolskiden özür diledi

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