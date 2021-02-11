Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Kulüpler Birliği'nin ilk toplantısında VAR konuşuldu
11.02.2021 - 10:30 | | Sabah

Kulüpler Birliği'nin ilk toplantısında VAR konuşuldu

Kulüpler Birliği'nin yeni Başkanı Ahmet Nur Çebi ve ekibi, dün TFF yönetimi ile bir araya geldi. Zirvede önemli konular masaya yatırıldı.

Kulüpler Birliği'nin ilk toplantısında VAR konuşuldu
ABONE OL

Geçen hafta Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantıya, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, başkan vekilleri Erhan Kamışlı ve Ali Düşmez, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkan yardımcıları Süleyman Hurma ile Fatih Saraç katıldı.

Toplantıda yayıncı kuruluş, yabancı meselesi ve limitler konuşuldu. En dikkat çekici maddelerden biri de son zamanlarda iyice tartışma konusu olan VAR kararlarındaki hatalardı. Çebi ve yönetimi, VAR konusundaki hassasiyeti TFF'ye iletti.

Kulüpler, "VAR'ın başındaki her hakem kendine göre bir standart belirliyor. Bundan çok rahatsızız, bu işin çözülmesi gerekir" dedi. Bu konuda ortak bir çalışma yapılması kararı alındı. Ayrıca zirvede, sezon sonuna kadar değiştirilen ve 'maç kadrosunda 16 yabancının yazılması' kararının, ligler bittikten sonra tekrar gözden geçirilmesi istendi.

Kulüpler Birliğinin ilk toplantısında VAR konuşuldu

    Copa Del Rey'in aktif gol kralı: Lionel Messi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Muğlaspor'da umutlar tükeniyor
      Muğlaspor'da umutlar tükeniyor
    2. Bora Altıntaş: En zor hareketi 1 yılda öğrenmiştim
      Bora Altıntaş: En zor hareketi 1 yılda öğrenmiştim
    3. Bulls'tan, Pelicans potasına 3 sayı yağmuru
      Bulls'tan, Pelicans potasına 3 sayı yağmuru
    4. Türkiye Kupası'nda Konyaspor'un rakibi Beşiktaş
      Türkiye Kupası'nda Konyaspor'un rakibi Beşiktaş
    5. NBA'de bir koronavirüs vakası tespit edildi
      NBA'de bir koronavirüs vakası tespit edildi
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kulüpler Birliği'nin ilk toplantısında VAR konuşuldu

    Kulüpler Birliği'nin ilk toplantısında VAR konuşuldu

    Fenerbahçeliler Derneği’nden Almanya’da anlamlı bağış

    Fenerbahçeliler Derneği’nden Almanya’da anlamlı bağış

    Son Dakika | Dayot Upamecano, Bayern Münih yolunda

    Son Dakika | Dayot Upamecano, Bayern Münih yolunda

    Son Dakika | Fenerbahçe'de Mesut Özil ilk 11'e hazır!

    Son Dakika | Fenerbahçe'de Mesut Özil ilk 11'e hazır!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet