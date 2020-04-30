Kulüplerden Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı!

Beşiktaş Kulübü, halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için kulüpler "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Beşiktaş

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in halsizlik ve kilo kaybı şikayetleriyle hastaneye yatırıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.



Fenerbahçe

Kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor; Mustafa Cengiz'in en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Göksel Gümüşdağ'dan Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün Twitter hesabında yer alan mesajında Gümüşdağ, "Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını umuyorum." görüşlerine yer verdi.

Sivasspor

Sivasspor Kulübü, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’in hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz’in kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, Galatasaray camiasına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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