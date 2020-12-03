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HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Kupa 1'de Türk takımlarıyla hat-trick yapan 5'inci Türk; İrfan Can Kahveci
03.12.2020 - 10:25 | | Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA) -

Kupa 1'de Türk takımlarıyla hat-trick yapan 5'inci Türk; İrfan Can Kahveci

Başakşehir'in Leipzig'e 4-3 mağlup olduğu karşılaşmada 3 gol atan İrfan Can Kahveci, kupa 1'de Metin Oktay, Tuncay Şanlı, Semih Şentürk ve Burak Yılmaz'dan sonra Türk takımlarıyla hat-trick yapmayı başaran 5'inci Türk futbolcu oldu.

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Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde Arda Turan da, İspanya'da Barcelona formasıyla Borussia Mönchengladbach'ı ağlarına 3 gol birden göndermeyi başarmıştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir sahasında Leipzig'e 4-3 mağlup olmasına karşın İrfan Can Kahveci gösterdiği performansla göz kamaştırdı. Takımın attığı 3 gole de imza koyan 25 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarıyla bunu başaran 5'inci Türk futbolcu oldu.

İLK HAT-TRICK METİN OKTAY'DAN
Devler Ligi tarihinde hat-trick yapan ilk Türk futbolcu Galatasaray'ın unutulmaz ismi Metin Oktay olmuştu. O dönemdeki adı Şampiyon Kulüpler Kupası olan turnuvada Galatasaray'ın Polonia Bytom takımını 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada rakip fileleri 3 kez havalandıran Metin Oktay, bu alanda ismini tarihe yazdırmıştı.

TUNCAY ŞANLI'DAN MANCHESTER'A 45 DAKİKADA 3 GOL
Fenerbahçe'nin yıldız isimlerden Tuncay Şanlı da, Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan Türk oyuncular arasında yer alıyor. Tuncay Şanlı, sarı-lacivertlilerin 2004-05 sezonunda Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında Manchester United'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada hat-trick yapmıştı. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada, Tuncay Şanlı 2'nci yarıda İngiliz ekibinin ağlarına 3 gol birden göndermeyi başardı. Tuncay Şanlı'nın attığı röveşata golü de uzun yıllar jeneriklerde yer aldı.

SEMİH ŞENTÜRK'TEN 4 GOL BİRDEN
Fenerbahçe'de yıllarca forma giyen ve genç Semih lakabıyla tanınan Semih Şentürk de Şampiyonlar Ligi'nde rakip fileleri bir maçta en çok havalandıran isimlerden birisi. 2008-2009 sezonunda 2'nci Ön Eleme Turu'nda Macaristan'ın MTK Budapeşte takımıyla karşılaşan Fenerbahçe maçtan 5-0 galip ayrılırken, Semih Şentürk attığı 4 golle galibiyetin mimarlarından olmuştu.

BURAK YILMAZ'DAN TARİHE GEÇEN HAT-TRICK
Galatasaray'ın 2012-13 sezonunda Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda Romanya ekibi Cluj'u 3-1 yendiği karşılaşmaya Burak Yılmaz damga vurmuştu. Takımının bulduğu 3 gole de imza atan Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde hem kafa, hem sağ ayak, hem de sol ayakla gol atıp hat-trick yapan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.

İRFAN CAN'IN 3 GOLÜ DE CEZA SAHASI DIŞINDAN
Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan son futbolcu ise Başakşehir'in yıldız ismi İrfan Can Kahveci oldu. Gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin radarında olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, dünkü performansıyla da göz doldurdu. 45+3, 72 ve 85'inci dakikalarda Leipzig ağlarını havalandıran İrfan Can Kahveci, bu gollerin tamamını ceza sahası dışından kaydederek, gerçekleştirilmesi zor bir durumu başardı.

Kupa 1de Türk takımlarıyla hat-trick yapan 5inci Türk; İrfan Can Kahveci

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