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14.10.2016 - 02:30 |

"Kupa finali Avrupa'ya"

Türkiye Kupası’nı kazanana federasyon olarak 5 milyon lira verdiklerini belirten Yıldırım Demirören, “Seneye Ziraat Türkiye Kupası finalini Avrupa’da oynatma fikrimiz var” dedi.

"Kupa finali Avrupa'ya"
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Yıldırım Demirören, A Spor'da konuştu!
Yıldırım Demirören, A Spor'da konuştu!
Yıldırım Demirören, A Spor'da konuştu!
Yıldırım Demirören, A Spor'da konuştu!Haberin Tüm Fotoğrafları

TFF Başkanı Demirören, Türkiye Kupası ile ilgili önemli bir gelişmeyi aktardı. Demirören, “Türkiye Kupası’nı kazanana biz federasyon olarak ekstra 5 milyon lira veriyoruz. Seneye Ziraat Türkiye Kupası finalini Avrupa’da oynatma fikrimiz var. Henüz kesin değil ama düşüncemiz bu” dedi.

UEFA’nın mali yapıyla ilgili konulardaki sıkılığını hatırlatan TFF Başkanı, “Kulüplerin borçsuz yönetilmesi hedefimiz öncelikli. Tehlike devam ediyor, bitmedi. Buna karşın bir çok Süper Lig ekibi toparlandı. En büyük tehlike 1. lig takımlarında. Bu ligde bazı takımların puanlarını sildik. Süper Ligde kurtulanlar oldu kılpayı. Bunlara UEFA ceza kes dese kesemeyiz. UEFA’ya gitme ihtimali olan takımlar takip ediliyor. Avrupa’da borçlar büyüyor ama gelirleri artıyor. Avrupa’ya oranla mal satışı, hasılatta çok geride kulüplerimiz. buna kulüplerimizin bakması gerekiyor” diye konuştu.

Özellikle 1. lig ekiplerinin cezalar konusunda dikkatli olması gerektiğini belirten Demirören, “Kulüplerimiz için mali tehlike devam ediyor. Bunun yanı sıra toparlanan Süper Lig kulüplerimiz var. PTT 1. Lig’de belirli takımlara mali disipline uymadıkları için puanları sildik. Süper Lig takımları buradan kıl payı kurtuldu. Biz bu takımları biliyoruz. Mühim olan taraftara oynayıp transfer yapmak değil. Gelir-gideri dengelemezlerse ummadığımız takımlarımız UEFA’ya gitmeme durumuyla karşılaşabilir” şeklinde konuştu.

Yabancı memnuniyeti

Yabancı sınırlamasında değişen kuralı hatırlatan Demirören, “14 yabancı çıkmadan önce 5.5 yabancı ortalamayla takımlar sahaya çıkıyordu. Şimdi kulüpler 6.5 oyuncu ortalamasıyla oynuyor. Onun yanı sıra yurt dışına çıkan oyuncularda artış oldu. 1 kişilik artış olmuş. Kulüpler ve Milli Takım yeni kuraldan memnun” diye konuştu.

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