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14.07.2018 - 02:30 |

Kupa’nın yeni dünyası

Rusya’nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası farklı bir kulvarda da başarısıyla dikkat çekti.

Kupa’nın yeni dünyası
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Rusya’nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası farklı bir kulvarda da başarısıyla dikkat çekti.

Dijital dünyada yeni atılımların olduğu dev kupada sosyal medya, web tv, özel uygulamalar ve internet siteleri oldukça verimli kullanıldı. FIFA’nın uygulamalarında 32 takımın detaylı bilgileri, Her takıma bir muhabir, 16 dilde içerik, maçlara özel sayfalar, Rusya ve Çin’deki özel sosyal medya platformaları başta olmak üzere tüm sosyal medyalarda yayınlar, özel iletişim grupları, yayınlar ve dijital bazlı içerikler yer aldı. Dünya Kupası’na yönelik ayrıca sponsorlarla yapılan işbirliğiyle, ‘Maçın adamı’ uygulaması, ‘Fantasy Cup’ oyunu, takım, maç ve oyuncu analizleri sunuldu.

Öte yandan internet üzerinden Rusya’ya dair, bilet, şehir, ulaşım, mağaza, yabancı dil seçenekleri sağlandı.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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