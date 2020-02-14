Kupada dev eşleşme! Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından gözler yarı final müsabakalarına çevrildi. Yarı final eşleşmeleri arasında en dikkat çeken eşleşme ise Trabzonspor ve Fenerbahçe eşleşmesi oldu. Taraftarlar kupada yaşanan eşleşmelerin ardından Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda sorularına yanıt aramaya başladı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Erzurumspor'u sahasında 5-0'lık skorla devirmiş rövanş maçında ise rakibini 4-1'lik skorla yenip bir üst tura yarı finale çıkma şansı elde etmişti. Fenerbahçe ise Kırklarelispor karşısında 3-0 ve 1-0'lık skorlar ile yarı finalin yolunu tuttu. Peki Trabzonspor-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Fenerbahçe yarı final eşleşmesinde ilk maçlar 3,4,5 Mart tarihlerinde ikinci maçlar ise 21, 22, 23 Nisan tarihleri arasında oynanacak. Trabzonspor Fenerbahçe maçları ATV ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

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