Kupada Werder Bremen'e sürpriz

Türk asıllı Alman teknik direktör İsmail Atalan'ın çalıştırdığı 3. Lig takımlarından Sportfreunde Lotte, Almanya Kupası'nda, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Werder Bremen'i 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Kupanın birinci tur karşılaşmasında Sportfreunde Lotte, 8. dakikada Matthias Rahn'ın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, Zlatko Junuzovic'in 45. dakikada kaydettiği golle skorda dengeyi sağladı: 1-1.

Mücadeleyi bırakmayan İsmail Atalan'ın öğrencileri, 54. dakikada Andre Dej'in golüyle skoru 2-1 yaptı. Werder Bremen'de Fin Bartels, 82. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Üstünlüğünü karşılaşmanın sonuna kadar koruyan Sportfreunde Lotte, rakibini bu skorla mağlup ederek Almanya Kupası'nda ikinci tura çıktı.