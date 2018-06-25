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25.06.2018 - 09:57 | | AA

Kupada yarın 4 maç oynanacak

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, yarın oynanacak 4 karşılaşmayla devam edecek.

Kupada yarın 4 maç oynanacak
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Kupada C ve D gruplarında müsabakalar, yarın yapılacak 4 maçla tamamlanacak. C Grubu'nda saat 17.00'de Avustralya-Peru ve Danimarka-Fransa karşılaşmaları oynanacak.

Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda yapılacak Danimarka-Fansa maçı, TRT 1'den yayınlanacak. Soçi'deki Fisht Stadı'nda oynanacak Avustralya-Peru mücadelesi ise TRT Spor'dan ekranlara gelecek.

Grupta son maçlar öncesi Fransa, son 16 turuna kalmayı garantiledi. Dört puanı bulunan Danimarka ile bir puana sahip Avustralya'nın ise gruptan çıkma şansı sürüyor. Yaptığı iki maçta da puan alamayan Peru, Avustralya müsabakasıyla organizasyona veda edecek.

D Grubu'nda ise Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı maçta Nijerya ile Arjantin, Saint Petersburg Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Gruptaki diğer mücadelede ise Rostov Arena'da İzlanda ile Hırvatistan karşılaşacak. İki maçın da başlama saati 21.00.

Nijerya-Arjantin müsabakası TRT 1, İzlanda-Hırvatistan karşılaşması ise TRT Spor'dan yayınlanacak.

Bu grupta 6 puanı bulunan Hırvatistan, son 16 turuna kalmayı garantiledi. Üç puanı bulunan Nijerya ile birer puana sahip İzlanda ve Arjantin ise gruptan çıkma şansını sürdürüyor.

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