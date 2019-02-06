Kurdyashov yüzünden Rubin Kazan'a transfer yasağı

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Başakşehir’in transferin son gününde kadrosuna kattığı Fedor Kudryashov ile ilgili Rusya’da önemli bir gelişme meydana geldi.

Deneyimli futbolcu, kulübü Rubin Kazan ile olan sözleşmesini 10 Ocak’ta feshetmişti. O tarihte kulüpten yapılan açıklamada karşılıklı anlaşma sonrasında kontratın feshedildiği duyurulmuştu.

Ancak futbolcunun alacakları nedeniyle Rusya Futbol Federasyonu’na başvurduğu ve kulüpten alamadığı maaşlarının tazminini talep ettiği ortaya çıktı. Rusya Futbol Federasyonu’ndan bugün konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Buna göre Rubin Kazan Kulübü, Kurdyashov’a sözleşmenin feshinden dolayı olan tazminatı ödeyene kadar yeni transfer yapamayacak.

Rusya’da 23 Ocak’ta başlayan kulüpler için geçerli transfer dönemi, 22 Şubat tarihine kadar sürüyor. Başakşehir’in transferin son gününde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı futbolcu Rusya Milli Takımı forması da giyiyor ve son olarak ülkesinin Dünya Kupası kadrosunda da yer almıştı.