Kurtarıcı olmak onun işi!

ONUR DİNÇER

Medipol Başakşehir deplasmanında attığı son dakika golüyle takımına 1 puan kazandıran Trabzonspor’un Norveçli forveti Alexander Sörloth, son dakika golleriyle fark yaratıyor.



Daha iki hafta önce Norveç-Romanya maçında, 90. dakikada attığı golle ülkesini mağlubiyetten kurtaran futbolcu, bu sezon bordo-mavililerde de bir çok maçta bu yönüyle öne çıktı. Golcü, Sparta Prag maçında 89’da fileleri bulan vuruşuyla maçı 2-2’ye getirerek tur kapısını açtı. Sörloth, geçmişte formasını giydiği takımlarda birçok maçta da yine karşılaşmaların son bölümlerinde ortaya çıkarak gidişatı değiştirmişti. Oyunun son bölümüne kadar konsantrasyonunu üst seviyede tutmayı başaran golcü şimdiden rakip savunmacıların kabusu haline geldi.



Norveçli futbolcu, rakip savunmalara yaşattığı eşleşme sorunuyla, tutulması zor bir santrfor görüntüsü çiziyor. Uzun boyuyla hava toplarında tam hakimiyet kuran Alexander Sörloth, büyük cüssesine karşın ayaklarına hakim görüntüsü ve dripling yeteneğiyle büyük sıkıntı yaratıyor.

‘Sörloth damga vurdu’

Alexander Sörloth’un Başakşehir karşısında sahneye çıkarak golünü kaydetmesi, ülkesinde de geniş yankı buldu. Milli arayı da boş geçmeyen ve golünü atan futbolcunun, kulübünde de gollerine aralıksız devam ettiğini yazan Norveç basınında ‘Sörloth uzatmada sahneye çıktı’, ‘Sörloth Türkiye’de bir kez daha damga vurdu’ ifadeleri kullanıldı.