Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Kuyt sürprizi! Fenerbahçe...
05.05.2020 - 11:26 |

Kuyt sürprizi! Fenerbahçe...

Feyenoord'da çalışan Dirk Kuyt'ın antrenörlük konusunda eski takımı Fenerbahçe'de görev almak istediği belirtildi. Dirk Advocaat, "Orada kendisine çok saygı duyuluyor. Bence Kuyt için Fenerbahçe'de çalışmak ideal olur" dedi.

Kuyt sürprizi! Fenerbahçe...
Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe tarihinin en sevilen yabancı futbolcularından olan ve 2012-15 yıllarında forma giyen Dirk Kuyt için sürpriz bir açıklama geldi.

2016-17 sezonunda sarı-lacivertli takımı çalıştıran ve şu anda Feyenoord'da görev yapan Dirk Advocaat, Kuyt'ın Fenerbahçe'de antrenörlük yapmak istediğini söyledi.

Hollanda basınına konuşan Advocaat, "Kuyt bu yıl Feyenoord'da A takımın teknik heyet kadrosunda olmayacak. Şu anda teknik direktörlüğe geçiş için çalışmalar yapıyor. Bazı yerlerde görev yaparak tecrübe edinmek istiyor. Kuyt'ın çalışmak istediği yerler Liverpool ve Fenerbahçe.. Fenerbahçe'de Kuyt'a çok saygı duyuluyor. Kuyt için Fenerbahçe tercihi bence ideal" dedi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | Ankaragücü'nde bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Kuyt sürprizi Fenerbahçe...

 

Luka Modric antrenmanlarını sürdürüyor!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yusuf Yazıcı: Fransa Ligi’nin iptali sürpriz oldu

Yusuf Yazıcı: Fransa Ligi’nin iptali sürpriz oldu

Malatyaspor yurt dışından gelecek futbolcuları bekliyor

Malatyaspor yurt dışından gelecek futbolcuları bekliyor

Galatasaray, Elayis Tavşan için Sparta'ya teklif yapacak

Galatasaray, Elayis Tavşan için Sparta'ya teklif yapacak

Serdar Ali Çelikler'den Gökhan ve Caner tepkisi!

Serdar Ali Çelikler'den Gökhan ve Caner tepkisi!

Sıradaki Haber