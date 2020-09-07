Kuzey İrlanda - Norveç: 1-5

UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç deplasmanda Kuzey İrlanda ile karşı karşıya geldi.

Norveç'in gollerini 2. dakikada M. Elyounoussi, 7. ve 58. dakikalarda E. Haaland ve 19. ile 47. dakikalarda Sörloth kaydetti. Trabzonsporlu golcü 2 golün yanı sıra bir asist ile geceyi tamamladı. Galatasaray'dan O. Elabdellaoui maça ilk 11'de başlarken son golün asistini yaptı. Kuzey İrlanda'nın tek golünü 6. dakikada P. McNair kaydetti.