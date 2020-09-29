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29.09.2020 - 20:06 |

Kuzeyboru - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasÄ±ndaÂGalatasaray HDI Sigorta, Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.

Kuzeyboru - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasÄ±ndaÂGalatasaray HDI Sigorta, Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.

Salon: AksarayÂ 

Hakemler: Burhan Ä°lhan, Ali SarÄ±kuzuÂ 

Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Ikic, Mitchem, Sabriye GÃ¶nÃ¼lkÄ±rmaz, Ceren Nur DomaÃ§, Boskovic (Dilek KÄ±nÄ±k, Victoria, Dilara YeÅŸil, HÃ¼may TopaloÄŸlu, Arzum Tezcan)Â 

Galatasaray HDI Sigorta: Ä°lkin AydÄ±n, ErgÃ¼l EroÄŸlu, Ã‡aÄŸla AkÄ±n, Hazal Selin ArifoÄŸlu, GÃ¼ldeniz Ã–nal, Ryhkliuk (Gizem GÃ¼reÅŸen, Sezen KeÅŸkekoÄŸlu, Sude HacÄ±mustafaoÄŸlu)

Â Setler: 17-25, 25-23, 18-25, 15-25Â 

SÃ¼re: 112 dakika (28, 32, 29, 23)

Kuzeyboru - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

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