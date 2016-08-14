Kweuke, 8 aydır sahalara dönmeye çalışıyor

Çaykur Rizespor formasıyla resmi maçlarda 33 gole ulaşan Kweuke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahalardan uzak kalmanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Kweuke, Çaykur Rizespor taraftarı ve yönetiminin, sakatlığında arkasında olduklarını kendisine gösterdiğini belirterek, bu nedenle kulüp yöneticilerine ve taraftara teşekkür etti. Camianın her zaman yanında yer aldığını hissettiğini ifade eden Kweuke, Almanya'da sol üst kalça ameliyatı geçirdiğini ve bu süreçte de herkesin desteğini gördüğünü anlattı.

Camianın sahiplenmesi dolayısıyla her zaman kendini güçlü hissettiğini ve korkmadığını vurgulayan Kweuke, "Zor ve uzun bir dönem geçirdim ama bana olan desteği görünce en kısa sürede takımdaki yerimi alabilmek için çalışmalara başladım. Bu sezon başından itibaren çok sıkı çalışıyorum. İlk etapta üç haftalık fizik tedavi süreci geçirdim. Rize'de ise yeni sağlık ekibi ile çalışmaları sürdürüyorum." dedi.

Kariyeri açısından çok büyük bir şanssızlık yaşadığını dile getiren Kweuke, "Sakatlandığım dönem, en iyi dönemimdi. Çaykur Rizespor tarihine geçmiştim ve çok gol atarak takıma katkı sağlıyordum ama kaderde varsa yapabilecek bir şey yok. İnşallah en kısa sürede sakatlığım geçer ve eski günlerime dönerim. Çaykur Rizespor taraftarı, yönetimi her zaman sakatlığımda benim arkamda olduklarını gösterdiler. Onlara, en yakın zamanda daha iyi şekilde sahalara döneceğimin sözünü veriyorum." diye konuştu.

"Tek hedefim takıma dönmek"

Kweuke, çok iyi teknik direktör ve yönetime sahip olduklarına dikkati çekerek, yeni bir kadro kurduklarını ve sezona iyi hazırlandıklarını söyledi.

Hocaların, sezon başından bu yana herkesin tam olarak hazır hale gelmesi için çok çalıştığını belirten Kweuke, şu değerlendirmede bulundu:

"Ben sezon başında olamayacağım. Onların bensiz de iyi başlayacağına inanıyorum. Takım arkadaşlarıma kenardan destek olmaya çalışacağım. En büyük hedefim en kısa sürede takıma geri dönmek ve arkadaşlarıma yardım etmek. Takım olarak, geçen yıldan uzak ve stressiz bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz. Geçen sezon ikinci yarıyı biraz stresli geçirdik. Bunun olmamasını ve Türkiye Kupası'nda da en azından geçen sezon olduğu gibi yarı finali görmek istiyoruz."

Kweuke, saha içini ve mücadeleyi özlediğini belirterek, "İşimi çok seviyorum. Sahayı çok özlüyorum. Bu durum benim için çok zor. Seyircinin önünde oynamak çok güzel bir şey ve ben bunu çok özlüyorum. Süper Lig iyi ve tempolu bir lig ve sahalarda oynamak çok zevkli. Tek hedefim takıma dönmek ve kadroya girmek. Ondan sonra taraftara çok daha güçlü bir Kweuke izletmek için çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor Kulübü tarihinin en golcü yabancı oyuncusu unvanına sahip Kweuke, 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında, 17 Ocak 2016'da Gençlerbirliği ile oynanan ilk maçta Sercan Kaya'nın düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topu filelere göndermişti. Golün sevincini takım arkadaşları ile yaşadığı sırada meydana gelen çarpışmanın etkisiyle sakatlanan Kamerunlu forvet, 76. dakikada oyunu terk etmek zorunda kalmıştı.