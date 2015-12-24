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24.12.2015 - 15:37 | | Muhammet KAÇAR/RİZE,(DHA)-

Kweuke yok, dert çok!

Çaykur Rizespor'da 4 oyuncunun yokluğu Medipol Başakşehir maçı öncesi teknik direktör Hikmet Karaman'ı düşündüryor.

Kweuke yok, dert çok!
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Kart cezalısı Leonard Kweuke ve Orhan ile sakatlıkları bulunan Eren ve Makiadi'den yoksun olarak çıkacakları Medipol Başakşehir maçında önemli oyuncularının eksikliğini hissedeceklerini ifade eden teknik direktör Hikmet Karaman, bir dönem savunma hattından yoksun kaldıklarını hatırlatarak şunları söyledi:

"4 oyuncu eksimiz var. Bu eksikliği maç öncesi bir tehlike olarak söylemiyorum. Rakibimiz Medipol Başakşehir iyi bir takım. Abdullah hoca ile iyi işler yapıyorlar. Zaten örnek bir kulüp. Birkaç gün önce Manchester City kulübünü ziyaret ettiğimde oradaki yöneticilerin Medipol Başakşehir kulübünün yapılanmasını takip ettiklerini öğrendim.

Bu kulübün buralarda olması tesadüf değil. Geçen yıl UEFA'da oynadılar. Bu yıl lige başlarken sıkıntı çektiler ama ligin iyi yerlerinde duruyorlar. Biz de Süper Ligin kalıcı takımı olma yolunda ilerliyoruz. Bu alanda iyi adımlar atıyoruz. Hatalarımız var tabii ki. Ama bu yolda adımları atıyoruz. Bunu daha sağlam ve minimum hata ile yaparak devam ettiririz."

KWEUKE'NİN YERİNE TUSZYNSKİ

Çaykur Rizespor'u sırtlayan golcü oyuncusu Leonard Kweuke bu sezon ilk kez ligde bir maçta kadroda yer alamayacak. Kart cezalısı olan Kweuke'nin yerine kupa maçlarında attığı gollerle dikkat çeken Tuszynski'nin forvette görev alması bekleniyor.

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