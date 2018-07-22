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22.07.2018 - 15:42 | | Aytekin KALENDER / RİZE, (DHA)

Kweuke'den Çaykur Rizespor'a ret

Çaykur Rizespor'da uzun süren sakatlığı nedeniyle kulübe katkı veremeyen Leonard Kweuke, Rize ekibinin sözleşme fesih teklifini reddetti.

Kweuke'den Çaykur Rizespor'a ret
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Çaykur Rizespor uzun bir sakatlık döneminden geçerek, takıma katkı sağlayamayan Kamerunlu Léonard Kweuke'ye sözleşme fesih teklifinde bulundu. Ancak Kamerunlu forvet kulübün bu teklifini reddetti.

Çaykur Rizespor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Üzerinde ciddi oranda çalıştığımız bir konu da sözleşmeli oyuncumuz Kweuke. 4 yıl daha sözleşmesi bulunan ve sağlık problemleri nedeniyle uzun zamandır takıma katkı veremeyen Kweuke sözleşme fesih teklifimizi kabul etmedi. Kweuke takımına katkı vermediği gibi önümüzdeki 4 yılın alacaklarını talep etmektedir. Bu bağlamda kendisine 30 Temmuz tarihinde alacaklarının bir kısmını ödememiz gerekmektedir. Kweuke'nin talep ettiği ücret, isim sponsorumuz olan Çaykurun sağladığı desteğin bile çok çok üzerindedir."

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