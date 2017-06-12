Kweuke'den şok sözler! "Trabzonspor büyük takım değil"

Süper Lig’in en önemli forvetlerinden biri olan ancak Çaykur Rizespor’un küme düşmesine engel olamayan Leonard Kweuke'den özel açıklama geldi. Rizespor’un kaptanı Kweuke, bu sezonki performansı, ligden düşmeleri, Trabzonspor’a bakış açısını ve en önemlisi geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte pek fazla medyaya konuşmayan 29 yaşındaki golcünün samimi sözleri: “Takımımın küme düşmesine elbette çok üzüldüm. Bu kötü duyguyu anlatacak kelime bulmakta zorlanıyorum. Taraftarlarımızdan bir kez daha özür diliyorum. Elbette bunun bazı nedenleri var. İlk olarak kadromuzda yeni ve genç oyuncular vardı. Bunların uyum sağlaması zaman aldı. Talihsiz bir sezon geçirdik. İyi oyuncularımız vardı, her zaman çok çalıştık. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için çabaladık. Ancak doğruları yapmak konusunda takım içinde iyi bir iletişim yakalayamadık. Kariyerimde ilk kez küme düşme olayını yaşadım.”

‘Sorumluluktan kaçmadım...’

“Takımda her zaman sorumluluğu üzerime aldım. Savunmalar elbette bana çok daha fazla konsantre oldular, bu yüzden istediğim topları alamadığım zamanlar da oldu. Takım kaptanı olarak stresi daha fazla hissettim. Üzerine sezona sakat girmem ve geçtiğimiz eylül ayında sahalara dönmem, işleri zorlaştırdı. Ligin son 3 maçını da kazandık. Böyle bir şekilde düşmemiz, moralleri iyice bozdu. Tam daha iyi oynarken, her şey için çok geçti. Bu şekilde sezonu bitirmek kötü, daha fazla çalışmamız ve hatalarımızın sebepleri üzerine düşünmemiz gerekiyor. Bunların ardından doğruları bulmamız lazım.”

‘Bazı teklifler geliyor’

“Rizespor ile sözleşmemi uzatmam, bazı kesimleri şaşırtmış olabilir. Ancak burada iyi işler başaracağımı düşündüm. Başkan ve hocamızla, çok iyi bir ilişkim var. Taraftarımızı daha çok mutlu edeceğimize inandığım için imzayı attım. Başka kulüpler de beni istiyordu. Ancak kaldım ve bundan dolayı da asla pişman değilim. Daha fazla para isteseydim, ikinci sezonumda ya da geçen sezonun devre arasında kulüpten ayrılabilirdim. Şu an itibariyle geleceğimi başkanla görüşeceğiz ve bir karar vereceğiz. Tatile gideceğim ve sonra neler olacağını göreceğiz. Ancak bir gerçek var, ikinci ligde oynamak istemiyorum. Süper Lig’de kariyerime devam etmek istiyorum. Kulüp ismi bilmiyorum ama menacerime bazı teklifler geliyor. Ancak önce Rizespor’la konuşmak gerek. Kulübümün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğim.”

‘Trabzonspor artık büyük takım değil’

“Son Alanyaspor maçına çıkarken yani sahaya adımımı attığımda ligde kalma şansımızın yüzde 50 olduğunu düşünüyordum. Sonuçta bu maçı kazanmak için savaşacağımızı biliyordum ama diğer tarafta Trabzonspor’un da, Bursaspor’u yenmesi gerekiyordu. Yani sadece bize bağlı bir durum yoktu. Biz 3 puanı aldık ama Trabzon’un, evinde Bursa’ya kaybedeceğini aklımdan bile geçirmemiştim. Onların büyük bir takım olduğuna inanıyordum.”

‘Kazanmak için çıkarlar’

“Çünkü büyük takımlar, her maça kazanmak için çıkar ve bu doğrultuda futbol oynarlar. Ancak kazanamadılar ve benim için şu an itibariyle Trabzonspor normal bir takım. Ortaya çıkan sonuç da tam bir hayal kırıklığı.”

(Fanatik)