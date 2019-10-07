Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Kyle Lowry'nin sözleşmesi uzatıldı
07.10.2019 - 16:28 | | İSTANBUL (AA)

Kyle Lowry'nin sözleşmesi uzatıldı

NBA'nin son şampiyonu Toronto Raptors'ta Kyle Lowry'nin sözleşmesi bir yıl uzatıldı.

Kyle Lowry'nin sözleşmesi uzatıldı
ABONE OL

NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, Raptors'ın 33 yaşındaki ABD'li skorer oyun kurucusu Lowry ile 31 milyon dolar karşılığında bir yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Son 7 yıldır forma giydiği Raptors ile geçen sezon NBA şampiyonluğu yaşayan Lowry, normal sezonu maç başına 14,2 sayı, 8,7 asist, 4,8 ribaunt, 1,4 top çalma ortalamalarıyla tamamladı.

 

Çaykur Rizespor’dan Oğulcan açıklaması
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Menajerlere en çok ödeme yapan kulüp Galatasaray
    Menajerlere en çok ödeme yapan kulüp Galatasaray
  2. Anadolu Efes'te ABD'li basketbolcu Alec Peters ile yollar ayrıldı
    Anadolu Efes'te ABD'li basketbolcu Alec Peters ile yollar ayrıldı
  3. Son dakika | Mustafa Cengiz: Yönetime saldırılar haksız, biz gerekeni yapıyoruz
    Son dakika | Mustafa Cengiz: Yönetime saldırılar haksız, biz gerekeni yapıyoruz
  4. Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Kaleci Bravo'ya yenge engeli!
    Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Kaleci Bravo'ya yenge engeli!
  5. Trabzonspor transfer haberleri | Trabzonspor'dan Guelor Kanga sesleri
    Trabzonspor transfer haberleri | Trabzonspor'dan Guelor Kanga sesleri



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Başkan Çebi’den iş adamlarına ziyaret

Başkan Çebi’den iş adamlarına ziyaret

Trabzonspor'da Jose Sosa'dan şampiyonluk konuşması

Trabzonspor'da Jose Sosa'dan şampiyonluk konuşması

Chelsea taraftarları bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacak

Chelsea taraftarları bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacak

Omer İmeri: Fenerbahçe’yi kim istemez

Omer İmeri: Fenerbahçe’yi kim istemez

Sıradaki Haber