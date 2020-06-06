LA Galaxy, eÅŸi Ä±rkÃ§Ä± paylaÅŸÄ±mda bulunan futbolcusunun sÃ¶zleÅŸmesini feshetti

LA Galaxy, eÅŸi Ä±rkçÄ± paylaÅŸÄ±mda bulunan futbolcusunun sözleÅŸmesini feshetti
Los Angeles Galaxy, SÄ±rp futbolcusu Aleksandar Katai'nin sÃ¶zleÅŸmesini eÅŸinin sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± Ä±rkÃ§Ä± ve ÅŸiddet yanlÄ±sÄ± paylaÅŸÄ±mlar dolayÄ±sÄ±yla feshetti.Â
Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy, SÄ±rp futbolcusu Aleksandar Katai'nin sÃ¶zleÅŸmesini eÅŸinin sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± Ä±rkÃ§Ä± ve ÅŸiddet yanlÄ±sÄ± paylaÅŸÄ±mlar dolayÄ±sÄ±yla feshetti.Â
LA Galaxy KulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 29 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun sÃ¶zleÅŸmesinin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak feshedildiÄŸi duyuruldu.Â
Aleksandar'Ä±n eÅŸi Tea Katai, sosyal medya hesabÄ±ndan polisin gÃ¶stericilerin arasÄ±na arabayla daldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ paylaÅŸÄ±p "Hepsini Ã¶ldÃ¼rÃ¼n" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.Â
Tea Katai ayrÄ±ca, siyahi George Floyd'un polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine tepki olarak sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan "BlackLivesMatter" tagÄ± ile, Nike maÄŸazasÄ±nÄ±n yaÄŸmalanma gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini paylaÅŸÄ±p "BlackNikesMatter" yazarak alay etmiÅŸti.Â
Aleksandar Katai, bu sezon katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± LA Galaxy'de 2 kez forma giymiÅŸti.