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25.09.2020 - 10:36 | | ANKARA (AA) -

LA Lakers seride avantaj yakaladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Denver Nuggets'ı 114-108 yenerek Batı Konferansı finalinde seriyi 3-1'e getirdi.

LA Lakers seride avantaj yakaladı
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NBA play-offlarına Lakers ile Nuggets arasındaki Batı Konferansı final serisinin dördüncü maçıyla devam edildi. Lakers, Anthony Davis'in 34 sayıyla yıldızlaştığı karşılaşmada rakibini 114-108 mağlup etti. Seride 3-1 üstünlük yakalayan Lakers'ta LeBron James 26 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Kentavious Caldwell-Pope ise 13 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Nuggets'ta Jamal Murray'nin 32, Jerami Grant'ın 17, Nikola Jokic'in 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. NBA play-offlarına yarın TSİ 03.30'da Miami Heat ile Boston Celtics (3-1) arasındaki Doğu Konferansı final serisi beşinci maçıyla devam edilecek.

 

 

 

 

 

 

 

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