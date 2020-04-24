La Liga 2021 yılına kadar seyircisiz oynanacak! İnanılmaz zarar...

La Liga Derneği Başkanı Javier Tebas, kulüplere liglerin 2021 yılına kadar seyircisiz oynanacağına bildirdi.

İspanyol Hükümeti, iyileşmeyi ve hastalığın yeniden büyümemesini önlemek için bu tedbiri aldı. İspanya'da stadyumların 2021 yılına kadar seyircilere kapalı olması geniş yankı buldu.

Kayıp 378 milyon euroyu bulacak

The Sun'ın haberine göre; La Liga kulüplerinin maddi kayıpları olağanüstü bir etkiye sahip olacak. Böylece maç günü gelir kaybı yaklaşık 140 milyon euroyu bulacak. La Liga kulüplerinin zararı ise toplamda 378 milyon euroya kadar çıkacak.

Başkan Tebas bu durumda kulüplerin kemer sıkması gerektiğini ve ekonomik dengeyi tutturmaları için önlem almaları gerektiğini belirtti.

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