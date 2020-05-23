La Liga 8 Haziran'da başlıyor! Başbakan onay verdi...

İspanya'da futbol sezonunun yeniden başlamasına dair son engel de aşıldı.

Ülkedeki futbol otoriteleri bir süre önce, sezonun tekrar başlatılması için hazırlıkların tamamlandığını ve haziranın ikinci haftası yola koyulmaya karar verildiğini duyurmuştu.

Bunun ardından gözler ülkedeki sağlıkçılara ve siyasi karar mercilerine çevrildi. İspanya başbakanı Pedro Sanchez, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, futbolun yeniden başlamasına 8 Haziran'dan itibaren izin verildiğini, La Liga'nın da bu tarihten itibaren başlayabileceğini açıkladı. İlk maçın 12 Haziran'daki Real Betis-Sevilla karşılaşması olmasına daha önce karar verilmişti.

Ülkedeki maçlar 12 Mart tarihinde durdurularak ertelenmiş, bir süre önce ise takımlar idmanlara başlamışlardı. Kulüpler, lig yönetimi ve sağlıkçılarla oluşturulan belli kuralları kapsayan sağlık protokolü uyarınca karşılaşmaların yeniden oynatılmasına karar verilmişti.