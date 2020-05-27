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27.05.2020 - 15:09 |

La Liga maçlar 11 Haziran'da baÅŸlÄ±yor

Avrupa'da futbola dÃ¶nmek isteyen Ã¼lkelerden Ä°spanya'da tarihler netleÅŸiyor. Corona virÃ¼s sonrasÄ± La Liga'da maÃ§larÄ±n 11 Haziran'da baÅŸlamasÄ± ve 19 Temmuz'da bitmesi isteniyor.Â

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Celal Umut Eren/Skorer DÄ±ÅŸ Haberler

Corona virÃ¼s sonrasÄ± futbolda sahaya inmek isteyen Ä°spanya'da tarihler netleÅŸti.

Sport Gazetesi'nde yer alan haberde; La Liga yÃ¶netimi, maÃ§larÄ± 11 Haziran'da baÅŸlatarak, 19 Temmuz'da bitirmek istiyor. 1. haftada duran karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±n haftanÄ±n her gÃ¼n oynatÄ±lmasÄ± hedefleniyor. AyrÄ±ca takÄ±mlarÄ±n yaz dÃ¶neminde 21 gÃ¼n tatil yapmasÄ± planlanÄ±yor.

BÃ¶ylece 2020-21 sezonu iÃ§in 10 AÄŸustos'ta toplanÄ±lacaÄŸÄ± ve maÃ§larÄ±n 12 EylÃ¼l'de baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ±n istendiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

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