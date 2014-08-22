La Liga, yarın 4 karşılaşmayla başlayacak

Yirmi iki takımın mücadele ettiği ligde, Real Madrid ve Barcelona'nın üstünlüğü bu sezon çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Kadrosunu Toni Kroos ve James Rodrgiuez ile güçlendiren, kalesine Kosta Rikalı Keylor Navas'ı alan Real Madrid, bu sezon tüm kupaları kazanma hedefiyle yola çıkıyor.

Geçen sezon sadece İspanya Süper Kupası'nı kazanan; Pujol, Cesc, Valdes, Alexis, Tello gibi oyuncuları ile yollarını ayıran ve teknik direktörlüğe Luis Enrique'yi getiren Barcelona'da ise forvette Messi-Neymar ikilisinin bu sezon daha etkili olması, yeni transferlerden Rakitiç ile Luis Suarez'in takıma daha da güç katması tahmin ediliyor.

2013-2014 sezonu şampiyonu Atletico Madrid ise Diego Costa, Adrian, David Villa, Filipe Luis, Diego Ribas, Courtois gibi önemli futbolcularını verip, yerlerine aldığı Mandzukiç, Griezmann, Ansaldi, Siqueira, Oblak ve Moya gibi futbolcularla yeni bir takım kurmaya çalışıyor. Atletico Madrid'in bu sezonki hedefi, teknik direktör Diego Simeone'nin de söylediği gibi Sevilla, Valencia ve Athletic Bilbao gibi takımlarla yarışarak, Real Madrid ve Barcelona'nın ardından ligi 3. sırada bitirebilmek olarak gösteriliyor. Atletico Madrid'in en büyük kozlarından biri, sakatlık sorunu yaşamaması halinde milli futbolcu Arda Turan olarak öne çıkıyor.

Bu arada Avrupa'daki en pahalı 10 transferin 3'ü İspanya'da gerçekleşti. Barcelona'nın 81 milyon avro karşılığında Liverpool'dan aldığı Uruguaylı Luis Suarez listenin ilk sırasında, Real Madrid'in 80 milyon avroya Monaco'dan transfer ettiği James Rodriguez, ikinci sırasında yer aldı.

Ligde yeni kurallar

Öte yandan La Liga'da bu sezon bazı yeni kurallar uygulanacak. İlk kez Türkiye'nin evsahipliğinde geçen yaz düzenlenen FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda kullanılan, serbest vuruşta baraj mesafesini ayarlamak için geliştirilen kaybolan köpük boya, hakemlerce bu sezon İspanya Ligi'nde de kullanılacak.

Ayrıca hakemler, futbolcuların istem dışı topa elle dokunmalarında düdük çalmamaya daha fazla özen gösterip pasif ofsayt pozisyonları da ofsayt olarak değerlendirilecek.

Maç programı

La Liga'da ilk haftanın programı şöyle:

Yarın:

Malaga-Athletic Bilbao

Granada-Deportivo

Sevilla-Valencia

Almeria- Espanyol

24 Ağustos Pazar:

Eibar-Real Sociedad

Barcelona-Elche

Celta-Getafe

Levante-Villarreal

25 Ağustos Pazartesi:

Real Madrid-Cordoba

Rayo Vallecano-Atletico Madrid







