La Liga'da 10 milyon euroluk bir fon! Evers, Milliyet’e anlattı...

ONUR DİNÇER

Krizin mali etkisini minimuma indirmek için uğraştıklarını söyleyen Evers, “Futbol sadece bir eğlence değil... 200 bin kişi hayatını buradan idame ettiriyor” dedi, sıkıntı yaşayan sporcular için 10 milyon euroluk bir fon oluşturduklarını dile getirdi

Dünya futbolunun temel direklerinden biri La Liga... Bu lig sadece İspanyolları ilgilendiren değil, global futbolu ayakta tutan bir araç... Onlar da Türkiye gibi koronavirüsün esiri, onlar da bugün ne yapacaklarını bilemiyor. Üstelik onların mali kaybı, ülkemize göre çok daha fazla...

Bu etkileri daha iyi görebilme adına, La Liga Global İletişim Direktörü Joris Evers, MİLLİYET’e açıklamalarda bulundu, yol haritalarını anlattı.

İşte Evers’ın konuşmasından satır başları:

-İspanya’da futbolun durması sadece sportif ya da sıhhi bir mesele değil, ekonomik boyutu açısından da oldukça önemli. Krizin mali etkisini minimumda tutmaya çalışıyoruz. Futbol bir tutku olmanın ötesinde birçok insanın da ekmek kapısı.

-İspanya’da 200 bin kişi futbol ve futbolla ilişkili işlerden hayatını idame ettiriyor. Bu anlamda sadece bir eğlence değil ve bu insanların ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduruyoruz.

- La Liga olarak biz de bu zorlu süreçte gerçekleştirdiğimiz La Liga Santander Challenge ve La Liga Santander Fest gibi etkinliklerimizle, futbolculardan ve kulüplerden doğan projelerle birlikte, taraftarla da özellikle sosyal medya üzerinden güçlü bir bağ kurmaya çalıştık, gelirler elde ettik.

- Korona krizinden çok etkilenen ülkedeki diğer spor branşlarına da yardımda bulunduk. İspanya Futbol Federasyonu ve İspanya Spor Bakanlığı ile birlikte, ülkede süreçten en çok zarar gören sporcular için 10 milyon euroluk bir fon oluşturduk.

- E-spor ile futbolun olmadığı dönemde insanlar izleyecekleri bir şeyin olduğunu keşfettiler. Belki gerçek futbol değildi; ama gerçek futbolcular tarafından oynanan bir sanal futboldu. La Liga Santander Challenge turnuvası 11 milyon izleyiciye ulaştı.

Genç Türklere açılma fırsatı

Türkiye’nin Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine katılma hakkını elde etmesi, kadrosundaki futbolcular için kulüpler düzeyinde de önemli bir fırsat olduğunu söyleyen Evers, “Bu tip uluslararası turnuvalar, özellikle genç futbolcular için keşfedilmeleri bağlamında her zaman çok önemli bir vitrin olmuştur. Dolayısıyla burada gösterecekleri performans kendilerinin, hem La Liga hem de diğer Avrupa liglerine transfer olmalarının yolunu açacaktır ki, geçmişte de bunun çok örneği var. Bu vesileyle gelecek yıla ertelenen turnuvada Türkiye Milli Takımı’na şimdiden başarılar dileriz” dedi.

La Liga’nın yol haritası

La Liga Global İletişim Direktörü Joris Evers, futbolu tekrar başlatmanın sağlık koşullarıyla bire bir alakalı olduğundan yola çıkarak bir protokol oluşturduklarını söyledi.

Evers, “LaLiga’da sezonun tamamlanabilmesi için sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Bu doğrultuda aklımızda pek çok senaryo mevcut, sezonun tescil edilmesini düşünmüyoruz. Maçları seyircisiz oynatmayı düşünüyoruz, en azından başlangıçta böyle olacak. Bu senaryoların her biri için belirlediğimiz tarihler var. Mayıs sonu, haziran ortası ve haziran sonu olmak üzere üç alternatif belirledik” yorumunu yaptı.

Türkiye ile kontaktayız

Joris Evers, “Diğer liglerle hemen hemen her gün kontak halindeyiz. Türkiye ile de Kulüpler Birliği üzerinden temas kuruyoruz. Futbolsever bir genç nüfusu bulunması ve köklü bir futbol kültürüne sahip olmasıyla önemli bir pazar konumunda olan Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Burada La Liga’ya olan ilginin artması için çalışmalarımızı son yıllarda sıklaştırmış durumdayız. Süper Lig’in ardından Türkiye’de en çok takip edilen futbol liginin La Liga olması temel hedefimiz” diye konuştu.

Nihat Kahveci unutulmadı

LaLiga’nın Global İletişim Direktörü Joris Evers, İspanya’da top koşturan Türk futbolcuların, ülke futbolunun oradaki birer temsilcisi durumunda olduğunu dile getirdi. Evers, “Celta Vigo’da Okay Yokuşlu, Deportivo’da Emre Çolak, Valladolid’den Enes Ünal gibi isimler aynı zamanda La Liga’nın da Türkiye’deki elçileriler. Başka takımlardan taraftarların ilgisini de buralara çekmeyi sağlıyorlar. Nihat Kahveci ve Rüştü Reçber gibi isimler zamanında Türk futbolcuların İspanya’da neler yapabileceğini gösteren çok güzel örnekler oldular. Aradan 20 yıl geçtikten sonra bugün bile yeni jenerasyon Real Sociedad taraftarlarının, Nihat Kahveci’nin buradaki başarısından haberdar olduklarını ve onun ismini takdirle andıklarını görüyoruz” ifadesini kullandı.

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