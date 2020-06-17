La Liga’da 31 ve 32. hafta maç programları belli oldu!
Tüm dünyayı saran Covid-19 pandemisi sebebiyle ara verilen LaLiga heyecanı kaldığı yerden D-Smart ekranlarında yaşanıyor.
Birbirinden çekişmeli karşılaşmaların adresi D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve 82. Kanal olacak. Yayın programı ise şu şekilde:
LALIGA 31. HAFTA
22 HAZİRAN PAZARTESİ
20.30 LEGANES - GRANADA ( SPOR SMART )
23.00 VILLARREAL - SEVILLA ( SPOR SMART )
23 HAZİRAN SALI
20.30 LEVANTE – A.MADRID ( SPOR SMART )
20.30 VALLADOLID - GETAFE ( 82. KANAL )
23.00 BARCELONA – A.BILBAO ( SPOR SMART )
24 HAZİRAN ÇARŞAMBA
20.30 SOCIEDAD – CELTA VIGO ( SPOR SMART )
20.30 ALAVES - OSASUNA ( 82. KANAL )
23.00 REAL MADRID - MALLORCA ( SPOR SMART )
25 HAZİRAN PERŞEMBE
20.30 EIBAR - VALENCIA ( SPOR SMART )
23.00 BETIS - ESPANYOL ( SPOR SMART )
LALIGA 32. HAFTA
26 HAZİRAN CUMA
23.00 SEVILLA – VALLADOLID ( SPOR SMART )
27 HAZİRAN CUMARTESİ
15.00 A.BILBAO - MALLORCA ( SPOR SMART )
18.00 CELTA VIGO - BARCELONA ( SPOR SMART + YOUTUBE )
20.30 OSASUNA - LEGANES ( SPOR SMART )
23.00 A.MADRID – ALAVES ( SPOR SMART )
28 HAZİRAN PAZAR
15.00 LEVANTE - BETIS ( SPOR SMART )
18.00 VILLARREAL – VALENCIA ( SPOR SMART )
20.30 GRANADA - EIBAR ( SPOR SMART )
23.00 ESPANYOL – REAL MADRID ( SPOR SMART )
29 HAZİRAN PAZARTESİ
23.00 GETAFE – SOCIEDAD ( SPOR SMART )
D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz.
D-Smart GO abonesi olmak içinse; www.dsmartgo.com.tr adresinden GO’ya kayıt olup ilgili paketin satın alınması gerekmektedir.