La Liga'da koronavirüs düzeni!



La Liga Yönetimi, futbolcuların yeni dönemde antrenmanlarda nasıl davranması gerektiğiyle ilgili rapor hazırladı. Futbolcuların, karşılaşmalardan daha çok, hafta boyu zaman geçirdiği tesislerde hem sahada hem de bina içinde ‘virüs önlem’ hareketleri detaylandırıldı. Mutfak-yemek, tedavi odası, soyunma odası, saha, tuvaletler ve fitness salonunda uyulması gereken tüm kurallar belirlendi.

Radikal kurallar

Bu kurallardan bazıları şöyle: Saha çalışmalarında sosyal mesafeye dikkat edilmeli. Saha içi her gün dezenfekte edilmeli. Fitness salonunun büyüklüğüne bağlı olarak dönüşümlü biçimde en fazla iki kişi kullanmalı. Tuvaletler sürekli 96 derece alkolle temizlenmeli. Yemekler toplu oturmadan, paketli ve ismin yazılı olarak gelen paketlerden yenmeli. Tedavi odasına en fazla 2 oyuncunun alınmalı.

Messi ve Ronaldinho'nun İnanılmaz Dripling Yeteneği