10.05.2020 - 17:05 |
La Liga'da şok açıklama! Belirtisiz vakalar...
İspanya'dan şok koronavirüs açıklaması yapıldı. Test sonuçlarında; üst düzey 2 ligde 5 futbolcu belirti gözükmeden 5 pozitif vaka olduğu, karantina sürelerinin başladığı aktarıldı.
Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler
Futbola dönüş hazırlığında olan İspanya'da koronavirüs için test çalışmaları hızlıca devam ediyor. La Liga yönetimi, test çalışmalarıyla ilgili resmi bir açıklama yayınladı.
Tüm çalışma detayları, devam eden işlemler detaylandırıldı. Açıklamada; La Liga ve bir alt ligde oynayan 5 futbolcuda korona testlerin pozitif olduğu bildirildi. Ancak bu 5 oyuncuda hiçbir belirti olmadığının altı çizildi.
Koronavirüs tespit edilen bu isimlerin evlerinde 14 gün karantinada olacağı ve bireysel antrenman yapacağı aktarıldı.
İlerleyen günlerde yeniden testler yapılacağı dile getirildi. Ligler için antrenmanların belirlenen protokolde süreceği de vurgulandı.