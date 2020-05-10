La Liga'da şok açıklama! Belirtisiz vakalar...

Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

Futbola dönüş hazırlığında olan İspanya'da koronavirüs için test çalışmaları hızlıca devam ediyor. La Liga yönetimi, test çalışmalarıyla ilgili resmi bir açıklama yayınladı.

Tüm çalışma detayları, devam eden işlemler detaylandırıldı. Açıklamada; La Liga ve bir alt ligde oynayan 5 futbolcuda korona testlerin pozitif olduğu bildirildi. Ancak bu 5 oyuncuda hiçbir belirti olmadığının altı çizildi.

Koronavirüs tespit edilen bu isimlerin evlerinde 14 gün karantinada olacağı ve bireysel antrenman yapacağı aktarıldı.

İlerleyen günlerde yeniden testler yapılacağı dile getirildi. Ligler için antrenmanların belirlenen protokolde süreceği de vurgulandı.