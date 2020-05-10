Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri La Liga'da şok açıklama! Belirtisiz vakalar...
10.05.2020 - 17:05 |

La Liga'da şok açıklama! Belirtisiz vakalar...

İspanya'dan şok koronavirüs açıklaması yapıldı. Test sonuçlarında; üst düzey 2 ligde 5 futbolcu belirti gözükmeden 5 pozitif vaka olduğu, karantina sürelerinin başladığı aktarıldı.

La Liga'da şok açıklama! Belirtisiz vakalar...
ABONE OL

Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

Futbola dönüş hazırlığında olan İspanya'da koronavirüs için test çalışmaları hızlıca devam ediyor. La Liga yönetimi, test çalışmalarıyla ilgili resmi bir açıklama yayınladı.

Tüm çalışma detayları, devam eden işlemler detaylandırıldı. Açıklamada; La Liga ve bir alt ligde oynayan 5 futbolcuda korona testlerin pozitif olduğu bildirildi. Ancak bu 5 oyuncuda hiçbir belirti olmadığının altı çizildi.

Koronavirüs tespit edilen bu isimlerin evlerinde 14 gün karantinada olacağı ve bireysel antrenman yapacağı aktarıldı.

İlerleyen günlerde yeniden testler yapılacağı dile getirildi. Ligler için antrenmanların belirlenen protokolde süreceği de vurgulandı.

La Ligada şok açıklama Belirtisiz vakalar...

 

Göztepe'den 'Anneler Günü' paylaşımı...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Brighton'da koronavirüse rastlanan futbolcu sayısı 3'e çıktı

Brighton'da koronavirüse rastlanan futbolcu sayısı 3'e çıktı

Ferdi Kadıoğlu, Emre Akbaba'yı eleyerek yarı finale yükseldi

Ferdi Kadıoğlu, Emre Akbaba'yı eleyerek yarı finale yükseldi

Sait Karafırtınalar: Ajdin Hasic ilk 11’i hak etseydi oynatırdık

Sait Karafırtınalar: Ajdin Hasic ilk 11’i hak etseydi oynatırdık

Real Betis'te 3 futbolcu coronavirüse yakalandı

Real Betis'te 3 futbolcu coronavirüse yakalandı

Sıradaki Haber