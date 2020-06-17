Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri La Liga'da Türk derbisi golsüz bitti
17.06.2020 - 23:32 | | MADRİD (AA) -

La Liga'da Türk derbisi golsüz bitti

İspanya Ligi'nde Real Valladolid ile Celta Vigo golsüz berabere kaldı. Celta'da Okay Yokuşlu, Valladolid'de Enes Ünal, 90 dakikada forma giydi.

La Liga'da Türk derbisi golsüz bitti
ABONE OL

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) forma giyen milli futbolcular Okay Yokuşlu ve Enes Ünal'ı karşı karşıya getiren Real Valladolid-Celta Vigo maçı 0-0 berabere bitti.

LaLiga'nın 29. haftasında Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid, Okay Yokuşlu'nun oynadığı Celta Vigo'yu ağırladı. Türk futbolcular takımlarında ilk 11'de sahaya çıkarak, karşılaşma sonuna kadar oyunda kaldı.

Okay, maçın 31. dakikasında rakibine yaptığı faulde sarı kart gördü.

Sahadan çıkan beraberlik sonrasında, ligde kalma mücadelesi veren iki takımdan Valladolid 33 puanda, Celta Vigo ise 27 puanda kaldı.

LaLiga'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 3 ay duran maçlar, seyircisiz ve salgına karşı alınan önlemlerle 11 Haziran'da başlamıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | Premier Lig'de tarihe geçen skandal karar! Herkes şokta...

La Ligada Türk derbisi golsüz bitti

 

Ünlü rapçi Ben Fero'dan inanılmaz smaç...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. La Liga'da Türk derbisi golsüz bitti
    La Liga'da Türk derbisi golsüz bitti
  2. Fenerbahçe ara vermedi
    Fenerbahçe ara vermedi
  3. Fransa Açık, 21 Eylül-11 Ekim tarihlerinde yapılacak
    Fransa Açık, 21 Eylül-11 Ekim tarihlerinde yapılacak  
  4. Manchester City-Arsenal (CANLI)
    Manchester City-Arsenal (CANLI)
  5. Ali Düşmez: Son haftaları seyircili oynatmak istiyoruz
    Ali Düşmez: Son haftaları seyircili oynatmak istiyoruz 



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray'dan çift antrenman

Galatasaray'dan çift antrenman

Selim Soydan: Fenerbahçe kavga yeri değil

Selim Soydan: Fenerbahçe kavga yeri değil 

Son dakika haberleri | Fenerbahçe ve Başkan Ali Koç PFDK'ya sevk edildi

Son dakika haberleri | Fenerbahçe ve Başkan Ali Koç PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Beko'da kritik toplantı! Gözler Obradovic'te

Fenerbahçe Beko'da kritik toplantı! Gözler Obradovic'te

Sıradaki Haber