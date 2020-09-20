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20.09.2020 - 00:41 | | MADRİD (AA) -

La Liga'da Türk futbolcular güldü

Okay  Yokuşlu ve Emre Mor'lu Celta Vigo, Valencia'yı 2-1 yendi. Enes Ünal'ın yeni  takımı Getafe, Osasuna'ya karşı 1-0 kazandı.

La Liga'da Türk futbolcular güldü
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İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2. hafta maçlarında  Türk futbolcuların oynadığı takımlar galip geldi. 

Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un formasını giydiği Celta Vigo, sahasında  yaptığı maçta Valencia'yı 2-1 mağlup etti. Celta'nın gollerini İago Aspas (Dk. 13  ve Dk. 57) atarken, Valencia'nın tek golünü 46. dakikada Maxi Gomez kaydetti.

Celta Vigo'da ilk 11'de sahaya çıkan Emre Mor, 70. dakikada yerini  Brais Mendez'e bıraktı. Yedek başlayan Okay Yokuşlu ise 66. dakikada Denis  Suarez'in yerine oyuna girdi. Okay, 90. dakikada sarı kart gördü.

La Liga'nın 1. haftasında Real Madrid ile oynayacağı karşılaşma  ertelendiğinden sezonun ilk maçına çıkan Getafe ise sahasında Osasuna'yı 1-0  mağlup etti.

Getafe'ye 55. dakikada galibiyet golünü atan Jaime Mata, 87. dakikada  oyundan alınarak, yerine Enes Ünal girdi. Enes, yeni takımı Getafe ile ilk resmi  maçına çıktı.

La Liga'nın diğer maçında ise Villarreal, Eibar'ı 2-1 yendi.

Öte yandan Barcelona, her sezon öncesinde oynadığı Joan Gamper  Kupası'nda karşılaştığı Elche'yi 2. dakikada Antonio Griezmann'ın attığı golle  1-0 mağlup ederek kupayı kazandı.

 

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