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Haberlerİspanya La Liga Haberleri La Liga'dan Rüştü Reçber ve Enes Ünal'a doğum günü kutlaması
10.05.2020 - 19:25 | | AA

La Liga'dan Rüştü Reçber ve Enes Ünal'a doğum günü kutlaması

La Liga, milli futbolcu Enes Ünal ve eski milli kaleci Rüştü Reçber için paylaşımda bulundu.

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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga), eski milli kaleci Rüştü Reçber ve milli futbolcu Enes Ünal için doğum günü mesajı yayımladı. 

La Liga'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İkisi de Türk. İkisi de La Liga'da oynadı. İkisi de doğum gününü bugün kutluyor. Tebrikler Enes Ünal ve Rüştü Reçber." ifadeleri kullanıldı.

La Ligadan Rüştü Reçber ve Enes Ünala doğum günü kutlaması

 

La Ligadan Rüştü Reçber ve Enes Ünala doğum günü kutlaması

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