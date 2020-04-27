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27.04.2020 - 10:21 | | İHA

La Liga'ya Sağlık Bakanlığı engeli!

Korona virüs nedeniyle 12 Mart'tan bu yana askıya alınan La Liga'nın yeniden hızlı şekilde başlaması isteğine İspanya Sağlık Bakanı karşı çıktı.

La Liga'ya Sağlık Bakanlığı engeli!

İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, La Liga'nın başlatılmasıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Bu dönemde ligin başlamasının mümkün olmadığını söyleyen Illa, "Profesyonel futbolun yazdan önce döneceğini söylemek acımasız olur" açıklamasını yaptı. 12 Mart tarihinden bu yana oynanmayan La Liga, mayıs ayı sonuna kadar askıya alınmıştı. Sağlık Bakanı Illa, federasyonun talep etmesi durumunda sporculara günlük olarak test yapabileceklerini de sözlerine ekledi.

La Ligaya Sağlık Bakanlığı engeli

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