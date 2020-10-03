Lakers, Heat'e karşı seride 2-0 öne geçti!

Los Angeles Lakers, NBA Finalleri serisinin 2. maçında Miami Heat'i 124-114 mağlup ederek, seride 2-0 öne geçti.

Los Angeles, maçın iki dakikası dışında hepsinde skorda önde gitti ve ikinci yarının tamamında en az sekiz sayı önde oldu. İlk çeyreğin sonunda altı sayı önde olan LA ekibi, ilk yarıyı 14 sayılık farkla kapattı. İstatistik tablosundaki tek büyük fark, Lakers'ın 16-6 kazandığı hücum ribaundu savaşıydı. Her iki kulüp de bu karşılaşmada %51 şut isabetiyle oynadı. Los Angeles, Miami'nin 31-34 serbest atış isabetiyle oynadığı bu karşılaşmada 10-17 isabetle oynamasına rağmen, galip gelmeyi başardı.

DAVIS, ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE YÜKSELDİ!

Lakers'ta en skorer oyuncu, 33 sayı, 9 ribaund ve 9 asist ile oynayan LeBron James'ti. Anthony Davis 32 sayı ve 14 ribaund kaydetti. Kentavious Caldwell-Pope, 11 sayı, 4 ribaund ve 4 asist ile çift haneli diğer ilk beş oyuncusu oldu. Rajon Rondo 16 sayı, 4 ribaund ve 10 asistle benchten etkili bir performans ortaya koydu.

Heat bu maçı Bam Adebayo ve Goran Dragic olmadan oynamak zorunda kaldı, ancak Jimmy Butler yine de 25 sayı, 8 ribaund ve 13 asistle başı çekmeyi başardı. Tyler Herro 17 sayı, yedi ribaunt ve üç asist ile oynadı. Jae Crowder, 12 sayı, yedi ribaund ve iki asist ile oynadı. Kelly Olynyk 24 sayı, 9 ribaund ve 2 asistle benchten güzel bir katkı verdi.

3. maç, Pazar gecesi TSİ 02.30'da oynanacak.