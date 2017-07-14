Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Lakers, Otto Porter kadrosuna kattı! 4 yıllık 106 milyon dolar...
14.07.2017 - 11:48 |

Lakers, Otto Porter kadrosuna kattı! 4 yıllık 106 milyon dolar...

Serbest basketbolculardan Caldwell-Pope ile Lakers, Millsap ile Nuggets sözleşme imzalarken Wizards ise 106 milyon dolar karşılığında Porter'ı kadrosunda tuttu.

Lakers, Otto Porter kadrosuna kattı! 4 yıllık 106 milyon dolar...
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers ve Denver Nuggets kadrosuna takviye yaparken Washington Wizards ise Otto Porter ile sözleşme yeniledi.

Lakers'tan yapılan açıklamada, 4 yıl Detroit Pistons forması giymesinin ardından sözleşmesinin bitimiyle serbest kalan Kentavious Caldwell-Pope ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

24 yaşındaki şutör, geçen sezon Pistons formasıyla çıktığı 76 maçta 13,8 sayı, 3,3 ribaunt, 2,5 asist ve 1,2 top çalma ortalamasıyla oynadı.

Denver Nuggets ise 4 sezon Atlanta Hawks'ta oynamasının ardından boşa çıkan Paul Millsap ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Hawks'ta 297 karşılaşmada 17,4 sayı, 8,3 ribaunt, 3,3 asist, 1,67 top çalma ve 1,17 blok ortalamasıyla forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, bu süre zarfında her sezon Doğu Konferansı'nda All-Star Takımı'na seçilmişti.

Washington Wizards ise sözleşmesi sona eren oyuncusu Otto Porter ile 4 sezonluğuna 106 milyon dolar karşılığında anlaşmaya vardı.

Takımda en çok kazanan oyuncular arasına giren 24 yaşındaki Porter, geçen sezon 13,4 sayı, 6,4 ribaunt ve 1,5 top çalmalık performans sergilemişti.

    Samsunspor 55. kuruluş yılını kutladı
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. İtalya Serie A'da Juventus liderliğini, Lazio takibini sürdürdü
      İtalya Serie A'da Juventus liderliğini, Lazio takibini sürdürdü
    2. Son dakika transfer haberleri - Fabri, Mallorca'dan ayrıldı, Beşiktaş heyecanlandı
      Son dakika transfer haberleri - Fabri, Mallorca'dan ayrıldı, Beşiktaş heyecanlandı
    3. Hakan Kutlu: "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz, Play-off yolunda büyük yara aldık"
      Hakan Kutlu: "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz, Play-off yolunda büyük yara aldık"
    4. Pınar Karşıyaka, TBF'nin verdiği puan silme cezasına itiraz
      Pınar Karşıyaka, TBF'nin verdiği puan silme cezasına itiraz
    5. İspanya 1. Basketbol Ligi'nin şampiyonu Baskonia oldu
      İspanya 1. Basketbol Ligi'nin şampiyonu Baskonia oldu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümü kutlandı

    Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümü kutlandı

    Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

    Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

    Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

    Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

    Ergin Ataman'dan İspanya ACB'nin şampiyonu Baskonia'ya tebrik ve TBF'ye eleştiri

    Ergin Ataman'dan İspanya ACB'nin şampiyonu Baskonia'ya tebrik ve TBF'ye eleştiri

    Sıradaki Haber