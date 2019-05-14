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14.05.2019 - 12:49 | | ANKARA (AA)

Lakers'ta Frank Vogel dönemi

Son 6 yıldır NBA play-off'larına yükselemeyen Los Angeles Lakers'ın yeni başantrenörü Frank Vogel oldu.

Lakers'ta Frank Vogel dönemi
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı takımlarından Los Angeles Lakers'ın başantrenörlüğüne Frank Vogel getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, normal sezonun ardından Sacramento Kings ile anlaşan başantrenör Luke Walton'ın yerine Frank Vogel ile sözleşme imzalandı.

Lakers tarihinin 27. başantrenörü olacak 45 yaşındaki Vogel, daha önce Indiana Pacers (2010-2016) ve Orlando Magic'i (2016-2018) çalıştırdı.

Tarihinde 16 şampiyonluk bulunan Lakers, yıldız oyuncu LeBron James'i kadrosuna kattığı 2018-2019 sezonunu 37 galibiyet, 45 mağlubiyetle bitirmiş ve üst üste 6. kez play-off'lara katılamamıştı.

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