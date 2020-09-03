03.09.2020 - 15:27 |
The Land of Legends Futbol Turnuvası Maçları D-Smart ve D-Smart Go’da
Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivasspor ve Antalyaspor’un katıldığı turnuvada heyecan devam ediyor. 3. ve Final maçı heyecanı D-Smart ve D-Smart Go’da
Futbol ateşi D-Smart'ta yanıyor.Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivasspor ve Antalyaspor’un katıldığı turnuvada heyecan devam ediyor. İlk 2 maçı oynanan turnuvada 3.’lük ve final maçları da sadece D-Smart’tan naklen yayınlanacak.
Maç programı şöyle:
4 EYLÜL CUMA ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI
BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR ( SPOR SMART 77.Kanal)
5 EYLÜL CTESİ FİNAL MAÇI
FENERBAHÇE- SİVASSPOR ( SPOR SMART 77.Kanal)
D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz.
D-Smart GO abonesi olmak içinse; www.dsmartgo.com.tr adresinden GO’ya kayıt olup, ilgili paketin satın alınması gerekmektedir.