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26.06.2018 - 11:19 |

Lanzini 15 ay sahalardan uzak kalacak

Daha önce 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilen Lanzini'nin tedavi sürecinin 15'a çıktığı belirtildi.

Lanzini 15 ay sahalardan uzak kalacak
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Sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıran Lanzini'nin tedavi sürecinin 6 ay değil, 15 ay olduğu açıklandı.

West Ham'ın yıldız oyuncusu Manuel Lanzini, dizi sakatlığı geçirmiş ve Arjantin'le Dünya Kupası'na gidememişti. İlk etapta 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Lanzini'yle ilgili yeni şok eden bir açıklama yapıldı.

Lanzini'nin sakatlığının beklenenden çok daha kötü olduğu ve tam 15 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Gelecek sezonun tamamını da şimdiden kapatan Lanzini'den gelen haber kulübü West Ham'ı da şok etti.

Ön çapraz bağları için Lanzini'nin tedavisine başlandı.

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