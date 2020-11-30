Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Larin'den son 5 maça 5 gollük katkı
30.11.2020 - 09:53 |

Larin'den son 5 maça 5 gollük katkı

Kartal’ın formda hücumcusu, Fenerbahçe mücadelesinde de şov yaptı. Aboubakar’ın attığı ilk golün pasını veren Kanadalı futbolcu, son 5 maçında skora 5. kez katkı sağladı. Larin, ek olarak oyunun 50. dakikasında ikinci sarıdan atılarak kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördü.

ABONE OL

Beşiktaş formasıyla sergilediği performansla son haftalara damgasını vurmayı başaran Cyle Larin, dün akşam da farkını ortaya koydu. Fenerbahçe mücadelesine ilk 11’de çıkan 25 yaşındaki futbolcu, sol açıkta başladığı oyunda sık sık Vincent Aboubakar’ın da yanına geçerek çift forvet gibi oynadı. Kadıköy’deki karşılaşmaya oldukça hırslı başlayan Kara Kartal’ın hücum hattını etkili bir şekilde yönlendiren Larin, oyunun 4. dakikasında Vincent Aboubakar’a asist yaptı. Kara Kartal’daki son 5 maçında 4 gol ve 1 asiste ulaşan Larin, yıldızını parlatmaya devam etti.

Takım arkadaşları teselli etti

Dün akşamki karşılaşmanın ilk yarısında asiste ek olarak bir de sarı kart gören Larin, oyunun 50. dakikasında eski takım arkadaşı Gökhan Gönül’le girdiği bir ikili mücadele sonrasında ikinci sarıdan kırmızı görerek maç dışı kaldı. Oyundan çıkarken oldukça üzgün bir görüntü sergileyen başarılı ismi, teknik heyet ve kulübedeki takım arkadaşları teselli etti. Tecrübeli futbolcu, kariyerindeki ilk kırmızı kartını dün akşam Fenerbahçe karşısında görmüş oldu.

Larinden son 5 maça 5 gollük katkı

 

Maç Özeti: Dynamo Kiev 0-4 FC Barcelona
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Basketbolda 10. hafta maç programı
    Basketbolda 10. hafta maç programı
  2. Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı başlıyor
    Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı başlıyor
  3. Birgül Erken, yeni rekorlara Mısır'da hazırlanıyor
    Birgül Erken, yeni rekorlara Mısır'da hazırlanıyor
  4. Sırtını dönüp yere oturdu! Maradona için...
    Sırtını dönüp yere oturdu! Maradona için...
  5. Antalyaspor kırmızıya doymuyor
    Antalyaspor kırmızıya doymuyor



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Jose Sosa eski takımlarına karşı yokları oynuyor!

Jose Sosa eski takımlarına karşı yokları oynuyor!

Kayserispor'da 7 eksik

Kayserispor'da 7 eksik

Bursaspor'da kaleci problemi

Bursaspor'da kaleci problemi

Tarihi galibiyetin sırrı inanç, disiplin ve organizasyon

Tarihi galibiyetin sırrı inanç, disiplin ve organizasyon

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet