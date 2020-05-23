Larkin: Avrupa Ligi devam etmemeli

Larkin, Instagram hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, sezonun ertelenmesiyle oyuncularÄ±n fiziksel ve zihinsel bakÄ±mdan form tutmakta zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "OlasÄ± geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ, virÃ¼se yakalanma riski dÄ±ÅŸÄ±nda birÃ§ok sakatlÄ±k ihtimalini de beraberinde getiriyor. THY Avrupa Ligi, dÃ¼nyanÄ±n en iyi basketbol liglerinden biri. Her takÄ±m, ÅŸampiyonluk yolunda eÅŸit fÄ±rsatÄ± hak ediyor. THY Avrupa Ligi ÅŸampiyonu, kimin antrenman yapma imkanÄ± olduÄŸu ya da olmadÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re belirlenmemeli. AntrenÃ¶rler ve oyuncular olarak tÃ¼m sezon boyunca sÄ±kÄ± Ã§alÄ±ÅŸma, her maÃ§a en iyi takÄ±mÄ± sÃ¼rme kriterleri doÄŸrultusunda belirlenmeli. Bu uzun ara, aÃ§Ä±kÃ§a kimi oyuncu ve takÄ±mlara adil olmayan bir avantaj oluÅŸturuyor." yorumunda bulundu.

Anadolu Efes olarak sezon baÅŸÄ±ndan itibaren harika bir oyun sergilediklerini ve Ã§oÄŸu kiÅŸi tarafÄ±ndan ÅŸampiyonluÄŸun en Ã¶nemli adayÄ± olarak gÃ¶sterildiklerini hatÄ±rlatan Larkin, "Bu, sezon baÅŸÄ±nda koyduÄŸumuz hedefti ancak ÅŸu an gerÃ§ekÃ§i olmak gerekirse herkesin saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¼venliÄŸi Ã§ok daha Ã¶nemli. AynÄ± durumda olan herkes adÄ±na sesimi duyurmak istedim Ã§Ã¼nkÃ¼ sezonun devam etmesi durumunda biz oyuncular, risk altÄ±nda olacaÄŸÄ±z." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Larkin, THY Avrupa Ligi yÃ¶netiminin alacaÄŸÄ± her karara saygÄ± duyacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â "GÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n, basketbol oynamayÄ± istememekle ilgisi yok. Herkes kadar biz de basketbolu Ã¶zledik. Ã‡oÄŸu oyuncunun basketbol oynamak iÃ§in doÄŸru zaman olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissettiÄŸini biliyorum. Ben de aynÄ± ÅŸekilde hissediyorum."

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